日女星全裸大曬電影紋身　撇諧星形象變烈女　無痛刺青過程大公開

曾經歷過日本綜藝風靡全亞洲時期的觀眾們，肯定不會忘記《男女糾察隊》時常出場的獨特女諧星鳥居美雪！明明有著一雙令人羨慕的大眼睛和正妹臉蛋，鳥居美雪出道以來總是穿著寬鬆的白色睡袍、手拿一隻娃娃登場，整體造型 + 她那雙總是不停瞪大的眼睛整個人活脫脫就像個「恐怖片女鬼」般。

不過鳥居美雪就是以如此徹頭徹尾無厘頭的古怪藝風走紅，小淳不僅親自勘查過她把家裡弄得像萬聖節鬼屋般陰森，已婚的她更透露自己結婚十幾年從來沒跟丈夫親熱過，讓外界對她的神祕感十分好奇。不過最近日本超過11萬Twitter網友意外熱議起：「原來鳥居美雪私底下是個滿身刺青的酷酷大姊姊？」

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不過其實這位日本網友誤會了，鳥居美雪滿身刺青是她為了幫忙宣傳《盲點 / 盲點追兇》（Blindspot）所進行的特殊模仿，花了整整長達七小時在身上以紋身貼紙、刺青噴繪才做完整體造型，以酷帥形象還原了劇中女主角的酷帥刺青圖案。鳥居美雪坦言為了這一次的活動更努力花一個月勤跑健身房塑型，還一口氣減重了五公斤，才能夠全裸拍出下方的性感美照。

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總是被定位為怪咖女諧星的39歲鳥居美雪其實成長過程並不順遂，她透露自己從小就被父親認為太奇怪，所以沒有獲得父母善待，讓她一直認為自己未來是什麼都幹不了的廢材。最慘痛的是她第一次的性經驗是在中學二年級被陌生人強暴，才導致她以情緒不穩定的角色在演藝圈出道，也讓她結婚後依然畏懼與老公親熱。走紅之後，鳥居美雪也一直都以親切敬業的態度備受喜愛，下方影片可以看見她的刺青上妝過程和親自前往原宿進行街頭宣傳的畫面，怪不得許多日本網友都紛紛表示：「即使是真的刺青，也覺得很適合她！」、「太帥了！這身造型如果再繼續練肌肉就不得了」、「完全展露她是正妹的底子」，相信當年看過《男女糾察隊》的觀眾都可以特別感受到反差。

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】