強烈寒潮｜有相睇！香港70年來4度落雪　呢個地方落足3次係熱點

【超強寒潮／天文台／雪／大帽山】強烈寒潮來襲，多區氣溫急跌！寒意下不禁令人想起下雪的漂亮景色，不過想睇雪景其實也不一定要遠赴外地，皆因根據天文台資料，香港過去70多年來曾4度下雪，而且這個地方的紀錄高達3次。

天文台預料另一股冬季季候風會在下周中期抵達廣東沿岸，下周三（1月6日）、四（1月7日）市區氣溫介乎12至15度。（天文台圖網頁截圖）

2016年1月24日，香港迎來自1957年最寒冷的一天，當日曾發生冰封大帽山【點擊下圖放大回顧當時奇景▼ ▼ ▼】

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強烈寒潮影響下，香港未來數天的氣溫將降至最低只有7度，除了2016年1月24日發生的冰封大帽山，根據天文台自1948年開始的降雪紀錄，香港在過去72年來曾經4度降雪，其中3次位於大帽山近山頂位置，以下為相關紀錄的詳細資料：

過去香港曾經有過的下雪紀錄。（YouTube頻道「hkweather」短片截圖）

以下是其中3次位於大帽山的降雪發生時，當時報紙的報道：【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

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除了以上4次官方降雪紀錄之外，天文台節目《氣象冷知識》其中一集〈冰雪蓋香江〉曾經提到，在1893年1月中旬，時任的首任天文台長杜伯克博士亦曾見證香港多地白地一片。綜合當時杜伯克博士及當時植物及林務總監的學術論文，香港多處包括植物公園、太平山頂、來往香港及廣州間的輪船上都錄得低於0度的氣溫，出現結冰及結霜現象，令植物甚至是燈柱倒塌，太平山、大嶼山、大帽山等山頂都變成白色一片，亦有紀錄指內地廣東出現「連場大雪」，惟當時未有天文台官方觀察到的下雪紀錄，所以未能作準。

〈冰雪蓋香江〉曾經提到，香港在1893年曾經變成白色一片【點擊下圖放大閱讀▼ ▼ ▼】

至於網上不時流傳香港於1883年，即天文台成立當年，曾經下大雪的舊照片，天文台在文章〈臨近冰點的香港 - 歷史角度〉指出，該照片中的樂群樓位於福建省福州市，位置並非香港，當年的天文台報告亦都沒有降雪紀錄。

至於是次強烈寒潮襲港下香港是否有機會下雪，天文台回覆《香港01》表示，現時預測最低氣溫為7度，下雪機會微，又表示如果要下雪，最基本2大條件是氣溫要夠冷，大氣中的水氣亦要夠濕才有可能出現降雪。

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