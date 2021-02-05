奴才意外「造神」　白貓騰雲駕霧　網民激讚似貓神 | 趣一趣

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對於一眾奴才，神聖不可侵犯的喵主子如神一般，必須虔誠供奉餵飼。早前蘇格蘭一名女貓主隔住玻璃，意外拍到白毛「主子」的驚人神態時，貓主將白貓連同白雲一併拍下，視覺錯覺下白貓儼如騰雲駕霧，貓主笑言將牠變成神一般的存在。

圖片吸引近一百四十萬名「貓奴」讚好，甚至重新繪畫此情此景，部分人更為牠加上白色皇冠，雙眼射出紅色鐳射光，增添霸氣。

有女網民為愛貓拍照，誤將牠連同白雲一併拍下，意外「造神」。（Twitter圖片）

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貓毛的顏色與衣櫃內壁的顏色可謂「渾然天成」，驟眼難以察覺。（twitter@hihihi_sai）

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