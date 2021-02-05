奴才意外「造神」　白貓騰雲駕霧　網民激讚似貓神 | 趣一趣

撰文：田中貴
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對於一眾奴才，神聖不可侵犯的喵主子如神一般，必須虔誠供奉餵飼。早前蘇格蘭一名女貓主隔住玻璃，意外拍到白毛「主子」的驚人神態時，貓主將白貓連同白雲一併拍下，視覺錯覺下白貓儼如騰雲駕霧，貓主笑言將牠變成神一般的存在。
圖片吸引近一百四十萬名「貓奴」讚好，甚至重新繪畫此情此景，部分人更為牠加上白色皇冠，雙眼射出紅色鐳射光，增添霸氣。
有女網民為愛貓拍照，誤將牠連同白雲一併拍下，意外「造神」。（Twitter圖片）
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貓毛的顏色與衣櫃內壁的顏色可謂「渾然天成」，驟眼難以察覺。（twitter@hihihi_sai）
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同場加映：波斯貓變身超級撒亞「喵」 毛髮豎起展現氣場
波斯貓毛髮幾近全部豎起，造型猶如「超級撒亞人」。（Twitter帳號「kotechan0405」圖片）
同場加映：日本貓奴紙皮砌出貓神社 喵星人升呢做神超得戚
日本有網民分享爸爸手作的紙皮「貓神社」。（Twitter帳號「yu_kayama」圖片）
同場加映：日本神級紙皮高達DIY
日本有網民在Twitter分享自製的紙皮高達照片。（Twitter帳號「Tomowo_PS2」圖片）
同場加映：喵星人硬撐捨不得睡 打呵欠連環圖萌樣惹笑貓奴
日本有貓咪難敵睡意，被拍得打呵欠的連環照片。（Twitter帳號「hanae062」圖片）
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