李香琴去世｜網民回憶佳作　《國產凌凌漆》冇現真身卻記憶最深！

著名藝人李香琴有傳於今日（4日）因病離世，享年88歲。李香琴近年已經淡出娛樂圈，之前更不時傳出身體情況變差消息。 突然傳來琴姐死訊，令網民都們都覺得十分婉惜，除了記起她曾經飾演過的多套電影及劇集之外，更有人想起周星馳的其中1套電影，雖然李香琴從未登場卻成為整套電影的伏線！

資深藝人李香琴離世，享年88歲。（VCG）

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李香琴被喻為「一代奸妃」，全因當年飾演西宮娘娘的奸角時獲得好評，之後她亦不斷接拍各類電影或劇集，之後更轉型成為慈母，同樣深得民心。琴姐去世的消息令網民都覺得遺憾，過去在腦海中有關琴姐的片段亦都不斷浮現出來。

有網民就提到他記憶最深有關李香琴的作品，當中李香琴本人完全沒有出演，只有女主角是李香琴同名角色而已，就是周星馳電影《國產凌凌漆》。當中凌凌漆（周星馳飾）從陳司令手上接下特務任務之後，從內地到香港與其實是反派的李香琴（袁詠儀飾）接頭，兩人見面後就回到李香琴家中休息，其間李香琴哼起了張學友名曲《李香蘭》，並發生以下經典對話：

+ 7 + 7 + 7

+ 3 + 3 + 3

最後兩人去到賴有為家門前，凌凌漆亦打聽李香琴的口風，指李香蘭是1名漢奸，令李香琴甚為不滿。不過凌凌漆在賴有為家中自彈自唱《李香蘭》，或多或少打動了想要殺他的李香琴，即使在凌凌漆瀕死期間仍然幫手取出其大腿內的子彈。最後李香琴亦都改邪歸正，與凌凌漆擊倒大反派陳司令。