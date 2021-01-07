中女不忿減薪裸辭拒轉行　失業1年半靠家人幫補　親戚嘆太固執

在新冠肺炎疫情下，本港不少行業均受打擊，紛紛節省開支。有網民早前發文，指1名親戚在寫字樓打工20多年，後來因遭公司減薪而直接辭職，自此失業1年半，需靠兩老津貼之外，其兄弟姊妹也要多付家用幫補。樓主慨嘆該親戚「硬頸」，非老本行不做，希望她早日踏出舒適圈。

有中年女子因遭公司減薪而直接辭職，但及後1年半一直失業，靠母親接濟買餸錢，並由兄弟姊妹代付家用。（《我要準時下班》劇照）

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樓主日前在親子王國發帖，表示她1名親戚步入中年，過去逾20年都在寫字樓工作，生活順風順水並有可觀的收入，猶如「單身貴族」，惟多年來一直沒有進修，最終遭公司減薪，「自己冇癮索性辭職」，未料自此便失業1年半，適逢疫情更加難找到工作。

樓主形容該名親戚堅持只做寫字樓的工作，加上有嚴重潔癖，拒絕轉行做藍領，令她非常不解，「只係唔明點解她堅持要做回老本行」。縱使當事人失業已久，其家人也非常疼愛她，「冇人勸過佢，覺得佢搵唔到工唔係佢嘅錯」，家務由姊姊一手包辦，飯錢由母親津貼，本來應繳的家用則由其他已婚兄弟姊妹分擔，讓她不急於找新工作。

樓主指該親戚拒絕嘗試其他工種，讓她非常困惑，並擔心對方家人長貧難顧。（資料圖片）

樓主直指今次失業是其親戚「人生第1個大挫折」，並相信對方出於「尊嚴問題」才造成挫敗，又指親戚的父母年老，其他兄弟姊妹也非富有，擔心長貧難顧，希望對方盡快找到工作。

部份網民看過帖文後指，除非當事人過着「手停口停」的生活，否則旁人很難介入和勸她轉行，「佢失業咁耐都仲可以生活到，佢睇唔到個迫切性去搵工，唔會諗轉行或者去屈就」、「到冇錢開飯點都要轉行㗎啦！」；也有人認同樓主，認為她親戚應早日認清現實，多嘗試其他工種，「路不轉人轉，盡量試下唔同工作機會」、「首先要過到自己嗰關，明白自己已唔夠人爭」。

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