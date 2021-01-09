很想要吧？│日男研發「便攜型PS4」可隨時玩　３個原因嚇怕機迷

【PS5／打機】搶唔到PS5點算好？那就試試改裝PS4吧！日本有機迷想實現將PS4「帶出街」的願望，於是決定自己動手改裝PS4，用不銹鋼製公事包打造「便攜型PS4」，成功地在小巧的公事包內安裝PS4的所有配件，且更特設屏幕，讓機主可以「開篋即玩」！有關裝置令其他機迷大呼「很想要」，惟當中3個原因卻令人有點卻步。

網民自行改裝後，創出令機迷羨慕到流口水的「便攜型PS4」！（twitter@DxTerraria）

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日本Twitter用戶「DX Terraria」熱衷改裝各式各樣的電子產品，最近他就在twitter分享自行改造、在公事包內特設屏幕的「便攜型PS4」，帶上街時便可隨時隨地一開即玩。樓主還錄制示範影片，證明主機的確可以正常運作，其超強的想法及製作能力令一眾網民大嚇一跳，直言：「這個完全是重度玩家夢寐以求的東西吧！」

不過，理想歸理想，雖然「便攜型PS4」能夠成功運作，但種種因素令其要成為量產商品仍有一段極遙遠的距離，例如這款改裝機的體積與最新發售的PS5相若，而PS5貴為「主機巨無霸」，其巨大的體積並非過往的主機可以比肩。其次還有電源問題，改裝機的續航力低，只能運行約1小時，但改裝造價卻要約6萬日圓（約4,482港元）等，而且達達6.4公斤。（twitter@DxTerraria）。

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