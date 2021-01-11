極不安│豉油樽可樂、醬油瓶牛奶　日男玩「飲品換樽」10級大挑戰

【飲品換樽／醬油瓶】飲品樽或各種商品容器，出廠時雖有特定用途，但消耗完後，亦可以有其他用途。日本有網民因曾在拉麵店看見醬油放在一般用來裝洗手液或洗潔精的按壓式瓶子，因而湧起一陣莫名的不安感。他對此有感而發，因此特意準備了各種同顏色的飲品，然後與其他容器交換，以實測別人在看見「飲品換樽」後的感受，例如知道裝在醬油瓶的是可樂後，仍能毫不抗拒地暢快喝下去嗎？

正常店家裝拉麵油的瓶子。（twitter@dnkvt）

日本有網民為在拉麵店看見醬油放在一般用來裝洗手液或洗潔精的按壓式瓶子。（twitter@dnkvt）

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日本twitter用戶「dnkvt」稱，雖然知道按壓式瓶子裏面是醬油，但那款瓶子一般是放洗手液或洗潔精，視覺與印象的反差令他產生了極強烈的不安感，掙扎一番後才能破除了心理障礙正常用膳。他事後對有關反應極為好奇，因此希望以其他飲品作實測，以了解人們在看見「飲品換樽」後的感受！

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經測試後，「dnkvt」發現原來「飲品換樽」對人會造成極大的心理壓力，即使明明知道眼前的醬油瓶中裝的是剛剛換進去的可樂，但仍會產生極強的抗拒與不適感。網民對此紛紛表示感同身受，表示「光看圖片都快要吐了」，更有人認為「明明知道自己看見的是另一種東西，但腦袋擅自還原了瓶中原本裝的東西的質感」。

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