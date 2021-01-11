兒子表演做胡迪偷借媽媽靴子Cosplay　行路一高一低揭私房錢秘密

存私房錢是不少人的習慣，但最緊要存錢的地方夠秘密！最近有台爸在家中為兒子排練表演，於是拿來老婆的靴子給兒子扮演卡通《反斗奇兵》中的胡迪，不過兒子穿上去之後卻一高一低，仔細檢查才發現老婆有將私房錢放在鞋底的習慣！台爸遂將鞋櫃內的鞋都檢查1次，發現足足有12萬台幣（約3.3萬港元）！

有台爸意外發現妻子儲私房錢於鞋底，總數有多達12萬台幣。（資料圖片）

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台爸在Dcard討論區上以「意外發現老婆靴子裏的秘密」為題發文，分享自己為兒子綵排時發現老婆儲私房錢的經過：【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

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台爸最後在文末介紹自己的老婆是全職家庭主婦，每月會給她1.5萬台幣（約4200港元）家用，結果結婚5年就成功存下12萬元，大讚老婆精打細算。他又笑指，「記得每次翻翻存摺都沒啥長進，原來鞋底別有洞天啊」，相信多買幾對鞋給老婆比多開幾個戶口更能儲錢。

有網民就表示，認為老婆每月家用不多仍能儲蓄12萬元實在不簡單，叫樓主千萬不要偷偷將錢拿走。他們亦笑言「那疊錢拿在手上真是紮實的感覺」、「這鞋墊好貴喔」、「難怪鈔票的味道這麼臭，原來都是被人藏在鞋子」。

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