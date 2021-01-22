台DONKI開幕迫爆畀錢排5小時　醫護心酸憂成防疫缺口　政府即出招

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-22 08:30

【DONKI／驚安之殿堂／唐吉訶德】深受港人喜愛的DONKI近日在台灣開設首店，引來大批民眾疫巿朝聖，人潮由朝到晚未曾散去，更有顧客指排隊結帳都要等5個小時，網民擔心聚眾會造成防疫缺口。有台灣護士在facebook發文，稱看到民眾湧去DONKI排隊的畫面大感無奈，希望大家可遵守防疫生活，「不要等我們築起的牆垮了，你們才想起疫情的可怕」。 台灣疫情指揮中心指揮官陳時中亦注意到DONKI吸引巿民聚眾排隊，稱畫面令醫護看得心酸，指「它不會一下子就關了」，呼籲民眾毋須爭先湧後去該店。台北市政府隨即有所動作，要求DONKI將人流限制在250人以內。

有民眾指在DONKI店內等候付款要等5個小時。（fb群組「台灣唐吉軻德 分享老實說 （DON DON DONKI）」圖片）

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台灣的防疫神話較早前破功，最近桃園醫院更爆發醫護群聚感染，不過民眾照樣排隊朝勝的畫面卻看得醫護們心酸。日本知名零售連鎖店驚安之殿堂唐吉訶德以「DON DON DONKI」打開東南亞地區業務，19日在台灣西門町開設首店「DON DON DONKI西門店」。一開店就吸引民眾由半夜開始排隊，台媒報道更指結帳要等5個小時、排隊入店要等至少3小時的消息 。

台灣首間DONKI開店排隊情況：

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有在桃園工作的護士，在fb群組「靠北景點2.0」發文，稱想借平台呼籲網民，台灣近日的疫情已令人憂心，為了防疫大家應該減少到人多的地方，「尤其是桃園以北，這幾天還看到一堆人跑去排從日本來的那間店（DONKI）」，坦言看到畫面令醫護人員大感無奈。

護士呼籲網民忍一忍：

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護士慨嘆「不要等我們築起的牆垮了，你們才想起疫情的可怕」，網民看完帖文紛紛向醫護人員說聲辛苦了，痛斥愛排隊的人不懂看時勢，「此時此刻真的不應該跟風的去排隊」。

網民點睇：

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台灣DONKI連續２日人潮不散，有網民稱「隊伍根本不會動」，民眾仍在排隊，情況亦引起當局關注。台灣中央疫情指揮中心指揮官陳時中周四（21日）也發聲指，看到有新店開張生意非常好，稱「它不會一下子就關了」，呼籲民眾不必趕住去，「看在隔離醫護眼裏，實在會有點心酸」。

台北市政府稱今早已派人到現場視察，宣布已要求唐吉訶德加強防疫措施，除要求顧客量體溫、用消毒酒精及場所內保持足夠換氣外，還要設人流管制，將3層賣場人流限在250人內，並會再作觀察。

（綜合）

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