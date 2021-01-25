日現怪傳單籲娶在日中國女性　標榜平、快、方便　網民：假結婚？

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-01-25 19:57

近年日本頻頻傳出涉及在日中國人的騙案，導致當地人對在日中國人戒心亦提高。近日日本多個地方都有市民表示在街頭收到古怪傳單，內容是鼓勵單身男性與在日中國女性結婚，宣傳標語更標榜「又平、又快、又方便」。由於宣傳標語內容過於直白及可疑，不少網民質疑是招募假結婚，更有網民爆笑表示：「這不是跟牛丼（牛肉飯）的宣傳方式一樣嗎？」

日本名古屋不少巿民最近都收到可疑的婚姻介紹所傳單，內容推銷娶在日中國女性，竟以又平又快作招徠。（twitter@moneysaveJP）

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近日twitter上有不少日本網民都收到1張標榜「又平、又快、又方便」的傳單，內容是鼓勵日本單身男性與在日中國女性結婚。雖然乍看之下與一般婚姻介紹所無異，但由於日本近年涉及在日中國人的假結婚案例甚囂塵上，更有不少個案是日本男性與在中國女性結婚後，中國女性將大量的親戚帶來日本，為日本社會及職場帶來不少壞影響，連當的「入國管理局」對有關情況亦束手無策。

翻查資料，原來發出傳單的公司早已營運多年，更有網民表示早於2014年就曾收過該公司的舊款傳單，當時該公司就曾因被質疑是假結婚溫床而被投訴，其後更改公司名稱和修改傳單款式後重新營運。由於早有前科，該公司的傳單在twitter上都引起了大量網民的戒心，幾乎都一面倒地質疑該傳單是製造假結婚的引子。

不過，更多網民重點放在傳單上「又平、又快、又方便」的宣傳標語，網民直言「如果要說可疑的話，這個標語本身就很可疑了」、「簡直有一種『我要來騙你了』的感覺」，亦有網民表示標語太像牛丼的宣傳，令人覺得「可疑到這種地步，反而很好笑」。

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