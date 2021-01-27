哥哥面前摔爛積木　小妹妹1個眼神太經典　網民爆笑：故意的！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-01-27 07:30

對於不少父母而言，子女之間打打鬧鬧就像「呼吸一樣平常」，不過有時仍會被他們的互動逗笑。有台灣媽媽日前在網上分享1段影片，看到妹妹在哥哥面前摔爛其心愛的積木，結果哥哥當場爆喊。過程中，妹妹露出耐人尋味的表情，加上1個蠱惑眼神，在櫃子旁的行為舉止引來網民熱議，更笑稱「太故意了！」、「妹妹一定是貓的轉世」。

有台媽上傳影片，看到妹妹趁哥哥專心看電視時，將積木摔到地上。（爆料公社網頁截圖）

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該名台媽在facebook群組「爆怨公社」上傳影片，看到妹妹偷偷拿起櫃子上的積木，並回頭看看哥哥，眼神似「有蠱惑」，原本正專心看電視的哥哥甚為緊張，立即跳下梳化說「拿給我」。可惜事與願違，妹妹很快便放手，積木應聲掉到地上。

親眼目擊「慘案」發生，哥哥一邊放聲痛哭，一邊遠離現場，媽媽看到此情此景也不禁慨嘆「心好累……妹妹很故意」。影片吸引大批網民觀看，紛紛被這對兄妹逗笑，並形容妹妹太百厭，在哥哥大哭時竟「冷眼旁觀」，甚至伸腳踩積木，「她還觀察一下哥哥的反應再把手放掉，後面看哥哥哭了還伸腳去踩」。

妹妹摔爛哥哥心愛積木事件經過▼▼▼

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不過，大部份網民建議台媽應當場教育妹妹，「妹妹行為不對，一定要處罰。要不然哥哥會心理不平衡」、「妹妹不懂這樣做傷害到哥哥，大人最好對2個孩子做輔導」，有人就稱讚哥哥是暖男，沒有選擇報復，「哥哥很棒，他用哭來發泄他的情緒，而沒有因為生氣而打妹妹」。

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曾有台灣網民貼出1條影片，1名百厭男童將整罐奶粉倒進大鍋中，讓妹妹浸「牛奶浴」，價值港幣逾百元的奶粉瞬間倒光，相信不少媽媽見到會激死。

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（爆料公社）