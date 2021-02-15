鄭娜麗懸案│凌晨傳爭吵聲　韓女隔天失蹤　兇手呼之欲出卻脫罪？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-15 23:00

有時案件終結，不等於真相大白。韓國2005年有女子深夜歸家後，傳出與同居男友的爭執聲。1202間許多住户聽到他們發生肢體衝突，如掌摑聲及重物撞擊牆壁的聲音不絕於耳。女子翌日失蹤，其男友遭警方列為最大嫌疑人，並在他們的單位內搜出女方小量血迹。然而，法庭最終判處該男子無罪釋放，令人大跌眼鏡，也使此案一時間變得撲朔迷離。

韓國2005年有女子深夜歸家後，離奇失蹤。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

以分享懸案聞名的Youtuber「小烏」曾講解這宗韓國失蹤案。事件追溯至2005年1月23日凌晨4時左右，時年23歲女子鄭娜麗與好友申女飲酒後，被後者送返大邱鳳德洞的住所，並一同看見同居男友金男赤裸地睡在床上。由於當時鄭娜麗曾在住所外放聲哭泣，是故有鄰居被吵醒後目睹她返回住所。

住所異常乾淨

鄭娜麗隨後似乎與金男發生了爭執，附近住户表示聽到單位內傳出有肢體衝突聲，像是掌摑及重物撞擊牆壁等。翌日鄭娜麗未有上班，其好友兼同事申女最初不以為然，但5天後仍沒有收到前者任何消息，加上聯絡不果，於是報警求助。

23歲女子鄭娜麗失蹤前，被指曾在住所內與男友爭執。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

+ 2 + 2 + 2

離奇的是，警方進入鄭娜麗住所後，發現屋內收拾得異常乾淨，就連廁所地板也被擦洗乾淨，去水渠上僅得金男的DNA；被褥未完全乾透便收入櫃內，玻璃房門上則驗出鄭娜麗直徑約1mm的血迹；另金男的一對波鞋底被驗出有鄭娜麗與金男的混合血迹。

雖然這些微量血迹不足以證明屋內曾發生兇殺案，但警方仍以最大嫌疑人身份調查金男。金男供稱，案發當晚同樣有飲酒聚會，但不久便回家呼呼大睡。隔天他在早上11時醒來，看到廁所地板有嘔吐物，才猜出女友曾經歸家。

雖然有關單位內的微量血跡不足以證明曾發生兇殺案，但警方仍以最大嫌疑人身份調查金男。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

金男續指，由於當時對鄭娜麗徹夜不歸氣憤難消，於是在打掃後收拾行李離開，準備向後者提出分手，並邀約李姓男子到八公山遊玩散心。可是，李男作供時卻反駁金男於早上11時醒來的說法，他指金男當天早上6時開始連續多次致電他。

另在前一天晚上聚會時，李男看到金男因為女友失聯而異常生氣，未待聚會結束便早早離開，似是要找女友興師問罪。至於鄭娜麗的好友申女稱，金男嫉妒心重，二人經常為此吵架。鄭娜麗母親則表示，女兒此前曾有拍拖5年、而且論及婚嫁的男友，卻不知為何半路換成金男。

金男聲稱在打掃單位後便收拾行李離開。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

更可疑的是，金男在案發後3個多月後前往中國做生意，一待便是5年時間。隨後由於他在當地的工作簽證到期，才在2010年3月回國。綜合種種不利證供，警方決定此時逮捕金男，並以過失殺人罪名送上法庭。

案中另有真相？

法庭在一審時判處金男7年有期徒刑，二審時卻推翻有關判決。法官認為案中雖有不利金男的證供，但沒有實際證據顯示他殺死鄭娜麗。鄰居當晚聽到的爭吵聲未必來自金男他們居住的單位，另警方不能排除鄭娜麗當晚回家後自發離開的可能性，是故判處金男無罪釋放。

重獲自由的金男，隨後結婚生子，至今看來生活美滿。鄭娜麗母親則選擇保存案發現場的一張被褥，希望隨着鑑證技術進步，終有一天可以還原女兒失蹤真相。

鄭娜麗母親事後保存案發現場的一張被褥，希望終有一天可以還原女兒失蹤真相。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

有說法認為，金男當晚可能的確與鄭娜麗發生爭執，只是女方其後奪門而出，並在外遭遇不測。事後警方將調查資源全盤集中在金男身上，後者害怕前一晚的爭執對其造成不利，於是抵賴到底，讓案件變得謎團重重，真兇亦因此得以逍遙法外。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】