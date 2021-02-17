消委會丨一文睇清紫外線殺菌消毒器效能　$399總評分贏$1480？

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-17 13:16

【消委會／紫外線消毒／殺菌／UVC】新冠肺炎疫情下，消毒成為市民生活一部分，消委會出版新一期《選擇》月刊，測試了市面上8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，包括4款消毒盒及4款手持式消毒裝置，發現大部分消毒器於殺菌試驗表現理想，殺菌效能均達97%以上，不過抑制病毒表現則極懸殊。其中售498元、聲稱韓國製的「essGee」，抑制甲型流感H1N1病毒的效能僅為14.97％，在8款樣本中表現最差。

消委會測試了市面上8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，發現大部分消毒器於殺菌試驗表現理想，不過抑制病毒表現則極懸殊。（消委會圖片）

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今日（17日）出版的新一期《選擇》月刊中，消委會測試了8款便攜紫外線（UVC）殺菌消毒器，包括4款消毒盒及4款手持式消毒裝置，聲稱來源地為中國或韓國，售價由$220至$1480不等。8款樣本中僅有1款附有電源供應器，所有手持式消毒裝置樣本均有內置充電電池，而4款消毒盒則全部備有無線充電功能，可同時為智能手機充電。

消委會指，全樣消毒器的紫外線的波長皆在UVC的波長範圍內，技術人員分別以金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌及甲型流感病毒H1N1作為試驗菌種及病毒，將試驗細菌液及病毒懸液滴加於玻璃片上，然後將玻璃片置於消毒盒及手持式消毒裝置的中央位置，直接進行照射。

8款便攜紫外線殺菌消毒器效能測試及整體評分▼▼▼

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測試結果顯示，4款樣本包括「inno3C」、「AMAZINGTHING」、「Lexu ma」及「59S」對付2種試驗細菌的平均殺滅率都達或超過99.9％，殺菌表現理想。而「Prime Tech」的金黃葡萄球菌及克雷伯氏肺炎菌平均殺滅率亦分別達或超過99.94%及99.69%，殺菌表現不俗。餘下3款樣本包括「Hedonic」、「Momax」及「essGee」的殺菌表現則稍遜，對付2種試驗細菌的平均殺滅率由97.52％至98.93%，略低於其聲稱的殺菌效能。

抑制病毒表現方面，投術人員以甲型流感H1N1病毒作試驗，以病毒感染滴度的檢定方法，評估樣本抑制病毒活性（即消除病毒感染性）的效率。消委會發現，8款消毒器表現懸殊，其中售價為例498、韓國製的「essGee」照射病毒10秒後，具感染性病毒數量的平均減幅只有14.97％，抑制病毒效果未如理想。

不過2款手持式消毒裝置樣本，包括「59S」及「Prime Tech」在消除流感病毒H1N1的感染力表現優異，病毒感染性平均減少了超過了99.99%。至於「AMAZINGTHING」經過預設的3分鐘操作時間後，平均可抑制96.82％的H1N1流感病毒的活性；「inno3C」經過18分鐘及30分鐘的操作時間後，亦分別平均可抑制93.62％及98.85％的H1N1流感病毒的活性，表現亦算不錯。

消委會建議，消費者只宜以便攜紫外線殺菌消毒器作為輔助用途，不應過度依賴其殺菌消毒能力。（消委會圖片）

消委會指出，雖然UVC具有殺菌消毒的能力，但測試結果只反映樣本於特定試驗條件下的殺菌或消除病毒表現，在實際使用時，物件表面的消毒效果受多個因素影響，很可能不及試驗中達致的效果。

消委會建議，消費者只宜以便攜紫外線殺菌消毒器作為輔助用途，不應過度依賴其殺菌消毒能力，使用稀釋漂白水或濃度約75%的酒精消毒經常接觸的物件，及於觸摸公共物件後，適當地洗手和使用酒精搓手液，都是預防病毒傳播的有效措施。

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