跨性別網紅罔腰曬「孕婦手冊」證懷孕　IG照卻露破綻　網民：假的

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 10:30

台灣變性網紅罔腰（江嘉文）日前宣布懷孕三個月，並聲稱接受「人體測試」，引發醫學界一陣譁然，被多數人懷疑事件真實性，她昨日在IG限時動態曬出孕婦手冊，再度引發熱議，被眼利網友發現破綻。

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罔腰懷孕疑雲鬧得沸沸揚揚，日前有網友要她拿出媽媽手冊作證，罔腰當時透露20日才會拿到，延遲了三天終於曬出孕婦手冊照片，並寫下「希望是女牛寶，一定每天打扮像公主。」不過姓名欄位被遮住，而附上的停車證有效期限到今年的8月30日，被質疑與孕期不符。

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照片一出不但沒有增添真實性，反到被更多人質疑，有人表示去年6月台灣國健署就改版孕婦手冊，但罔腰手上拿得卻是舊版，讓網友斥責「亂帶風向，這張真的要被罰錢了，大家快存。」罔腰則怒回「我發個手冊，是踢你家骨灰罈」、「有什麼好罰錢？有偽照？」、「我整天被疲勞，我當然要囂張一下，回嗆剛好。」

多數網友認為沒露出姓名根本無法證實是罔腰本人的：「這媽媽手冊有發跟沒發是一樣的啊，沒有名字不能證實這本就是妳的啊！隨便借來拍都嗎可以」、「可是我今天剛拿到的媽媽手冊也是舊版的，好想要新版的，聽說是醫院會先把舊版發完。（我是不相信照片中的手冊是他本人的啦）。」

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