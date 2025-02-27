離婚前向女同事示愛兼埋怨無性生活　人夫被前妻怒告　1原因免賠

被「已讀不回」反而逃過一劫！台灣1名男子在未正式離婚期間，用通訊程式向女同事訴苦及示愛，甚至抱怨夫妻間無性生活，前妻發現後認為被侵害配偶權，告上法院索償10萬元新台幣（約2.5萬港元）。不過人夫辯稱傳給女同事的示愛訊息被「已讀不回」，法官認為現有證據不足以證明二人有不正當關係，桃園地院法官審理後，駁回前妻控告。



桃園一男子遭前妻指控兩人尚未離婚期間，男子便透過通訊軟件向女同事訴苦及示愛。（示意圖/Pixabay)

未離婚已向女同事訴苦及示愛

綜合台媒報道，桃園有人夫遭前妻指控2022年7月至8月兩人尚未離婚期間便婚內出軌，侵害其配權偶，提告及索償10萬元。案情指，人夫通過通訊程式Line向女同事訴苦，對方言語間肯定人夫對家庭的付出，兩人甚至曾討論「夫妻間已沒有性生活」等私密話題。人夫更大膽向女同事示愛，二人以文字傳情，顯然已逾越一般朋友的界線。

桃園地院法官認為男子傳送的等示愛訊息，但未獲女同事正面回應，現有證據不足以證明兩人有任何親密行為或不正當交往，最終駁回控告。（示意圖/Unsplash)

被「已讀不回」 不足證明有不正當關係

案件審理期間，被告辯稱他雖在對話中大膽示愛，但女同事未有回覆，故只屬普通朋友，並無逾矩之處。

桃園地院法官認為，二人的對話紀錄只能證明被告曾傳送「之前就有感覺吧，只是我沒有確定是不是喜歡妳，我就覺得每次跟妳一起做事很開心，心情很好」、「說真的，那天打說我對妳有點感覺、喜歡妳，我自己也有嚇到」等示愛訊息，但未獲女同事正面回應，現有證據不足以證明兩人有任何親密行為或不正當交往。法官最終沒有採信前妻的說詞，並裁定駁回控告，全案仍可上訴。

（綜合）