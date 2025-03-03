港媽搭Uber Taxi付$100現金：唔使找　驚覺信用卡扣數：能追返？

Uber Taxi推出按錶收費服務，最不同的是可以使用電子支付方式支付車資。有港媽在網上表示，日前乘搭Uber Taxi，由於小孩途中入睡，所以一邊處理孩子，一邊支付車資，一時忘記自己乘搭Uber Taxi，以為在街上截車，於是遞上100元現金支付98元車資，而且說了1句「唔使找」，相信司機以為是小費，所以收下，港媽回家才發現自己擺烏龍，詢問能否追回該100元。



大量網民留言指「咁好似係你自己嘅問題喎，你嘅動作講嘢都好似畀貼士」、「同你一樣，第1次搭Uber Taxi以為要畀現金，佢又係照收跟住找錢畀我，過幾日先見到信用卡扣咗，不過我有同Uber回報問題，佢有退返錢畀我」。



Uber Taxi推出按錶收費服務，乘客可以使用電子支付方式支付車資。（Uber官網圖片）

樓主擺烏龍︰係咪冇可能追得返？

樓主在Threads表示，日前乘搭Uber Taxi，和傳統的士一樣按錶收費，小孩下車前入睡，令到樓主一邊處理孩子，一邊支付車資「一時唔記得咗自己係call Uber，以為自己截街的」，車資總共98元，她支付100元現金，並指「唔使找」，司機默然收下。

樓主回家後，發現其信用卡收到Uber Taxi收費，才記得自己當時乘搭Uber Taxi，不需要支付現金。換言之，樓主支付198元，詢問「係咪冇可能追得返？」。

樓主詢問「係咪冇可能追得返？」，有網民表示曾有類似經歷，自己成功退錢。（《BB來了》電視劇照）

網民熱議 過來人表示成功追回

許多網民留言熱議，有人認為「難度高，羅生門，Uber搵唔到方法證明你畀咗現金，證明到畀咗現金，都證明唔到唔係貼士」、「係你自己話唔洗找嘅，當然冇」，但有網民指「試過有客好似你咁畀多次錢，到入機嗰吓先發現App付款，但乘客已經落車走咗，最後係行程收入度退返錢畀個客」。

（Threads）