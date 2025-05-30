剝智慧齒變患癌？35歲男切下顎腫瘤後醫生話不用化療　真相極離譜

剝智慧齒變成切除惡性腫瘤，結果被切除下顎骨還要面癱？意大利發生嚴重醫療事故，羅馬1名35歲男子到醫院的牙科部門拔除智慧齒及切除口腔內囊腫，院方卻將他的囊腫化驗報告和另一病人調亂，以為其下顎患上惡性腫瘤危及性命，動手術切除下顎骨。



術後醫院再對其「腫瘤」做檢測，發現結果呈陰性，醫生解釋是手術及時令癌細胞沒有擴散。病人起疑下轉到另一大學實驗室做化驗，始揭發是嚴重醫療事故，他根本沒患癌，現在卻失去下顎骨兼右邊面癱。



35歲意大利男子原想拔除智慧齒及切除口腔內囊腫，竟被誤判囊腫為惡性腫瘤。（示意圖/Unsplash)

調亂報告致囊腫為惡性腫瘤

外媒報道，該名35歲男病人去年5月到羅馬1間綜合醫院的牙科求診，想拔除智慧齒及切除口腔內囊腫，對囊腫進行化驗。據報，院方誤將報告和1名下顎患惡性腫瘤的病人調亂，醫生建議他做下顎手術及化療。

切下顎骨右邊面癱

病人隨後接受手術切除下顎骨並植入金屬板，導致他面部神經麻痺，右邊面部癱瘓。術後1個月醫生再做檢查，結果報告呈陰性，其體內癌細癌沒有擴散。醫生解釋是手術及時，故不需要化療，說法令病人起疑，決定將樣本送到羅馬天主教大學的實驗室化驗。這次的化驗結果顯示病人根本沒患上癌症，也沒有做手術的必要，原本的「惡性腫瘤」的樣本DNA並不屬於他。

醫生治療方向突然改變，事主起疑下再到羅馬天主教大學實驗室進行檢查，結果顯示他根本沒患癌。（示意圖/Unsplash)

事主：不知如何形容自己心情

當地傳媒指，無法得知真正患惡性腫瘤的患者狀況及他有沒有收到正確報告。事主接受當地傳媒訪問時，指得悉真相後思緒混亂，「不知如何形容自己心情」，感恩自已活下來了而且很健康，卻已承受巨大折磨。他已向院方提出起訴並由當地警方處理。

（綜合）