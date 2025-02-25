金髮女疑偷盲盒！信和玩具店CCTV拍下過程　得手後極速到分店再犯

店家安裝閉路電視防盜，偷竊好易被人拍下。有位於旺角信和的玩具店，在網上發布2段「CCTV（閉路電視）」影片，指有女顧客在店內偷盲盒玩具。從影片可見，染有長金髮的女子，在一堆盲盒玩具前將1個盲盒玩具拿在手中觀看一會，便將它放入手持紙袋及腹前位置之間，利用紙袋做掩護成功得手離開店舖。店主更指她疑食髓知味，1小時內在該店油麻地分店再見金髮女蹤影，並以相同手法偷了同款盲盒，於是決定在網上公審她，要求她回來付款。



帖文一出即引起網民熱議，「佢咁特出，好易認嘅」、「無論樣同身材都咁出眾，走唔甩啦」、「食過返尋味，捉去坐監啦」。



信和有玩具店「CCTV」拍下金髮女疑偷盲盒過程。（影片截圖）

「CCTV」拍下金髮女將Skull Panda冬日樂章系列毛絨公仔盲盒，放在手持的紙袋及前腹之間位置，在紙袋掩護下轉身離開店舖。（影片截圖）

玩具店CCTV拍下金髮女疑偷盲盒

旺角信和有玩具店在Facebook專頁上發布兩段影片，指店內的「CCTV」拍下有女顧客偷竊行為，「同日同一人同款貨品同樣手法」，又指「無論喺邊度，你都好似漆黑中嘅螢火蟲一樣，咁鮮明，咁出眾。你嘅身影經已徹底咁將你出賣咗」、「乜又係你呀老同學」。

用紙袋掩護無付款便離開

從影片可見，涉事女子染有一頭長金髮，時間顯示她在今年2月21日晚上8時05分，在信和店舖內將Skull Panda冬日樂章系列毛絨公仔盲盒，放在手持的紙袋及前腹之間位置，在紙袋掩護下轉身離開店舖，據店主指她未有付款。

不足1小時，油麻地分店又見金髮女蹤影。（影片截圖）

她以同一手法將盲盒在紙袋掩護，未有付款便離去。（影片截圖）

她以同一手法將盲盒在紙袋掩護，未有付款便離去。（影片截圖）

她以同一手法將盲盒在紙袋掩護，未有付款便離去。（影片截圖）

她以同一手法將盲盒在紙袋掩護，未有付款便離去。（影片截圖）

不足1小時分店重施故技

而另一段影片見金髮女在不足1小時，即晚上8時52分前往該店位於油麻地現時點的分店，她在店內笑笑口揀盲盒玩具，拿起同一款盲盒在手中搖了數下，觀看一會，重施故技將該盲盒攝入手持的紙袋及前腹之間，但今次她未有即時離開，反而再拿另一盒在手上搖了搖，影片在此結束。樓主指稱，她同樣未有付款便離開店舖，憤而在網上公開影片公審她，並希望她會回來付款。

網民籲店主報警

帖文一出引來不少網民回應，有人認為女子的外形十分易被認出，「佢咁特出，好易認嘅」、「無論樣同身材都咁出眾，走唔甩啦」、「而家啲人為咗公仔咁狼死㗎咩」、「佢好鍾意幫襯貴店，不過係唔畀錢嗰隻，睇佢個樣笑得好開心」。有人建議樓主不要只在網上公審，要報警起阻嚇作用，「報警拉佢啦，咪搞咁多網絡公審、「限佢半日內唔付款可以報警！」。