屯門市廣場停車場閘杆劈頭！女子慘「中頭獎」　中招反應惹網民笑

本港停車場多設有車閘杆，以防止司機駕車「走數」，但隨時成為劈頭「武器」。網上近日瘋傳1條「車cam」影片，顯示有2輛私家車前後駛出屯門市廣場停車場，前車司機付錢後，閘杆向上升起，當前車駛走後，閘杆又再降下，其時但剛巧有2名穿着食肆制服的女員工經過，其中1名女工被閘杆劈中頭部，閘杆感應到擊中異物，立即再次升起，女傷者則摸頭回望，疑以為被人從後襲擊，卻隨即發現自己「中頭獎」，幸無大礙，與同事繼續步行離開停車場。後方車輛拍下事發過程，而車廂內人士見到女工無礙，看到其反應後不禁發出笑聲。



許多網民看影片後同樣發笑，留言指「不要低頭光環會掉下來」、「當頭棒喝」、「鴻運當頭」、「打地鼠」、「唔遲唔早時間啱啱好」，又指幸好閘杆有感應，撞及異物會升起，幸無造成重大傷害。



前車離開後，車閘杆向下降低，右邊女工站得太近閘杆而被劈中頭部。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女工痛得一度彎低身子。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女工摸頭回望後方，以為遭人從後襲擊，經迅速了解後，意識到被閘杆意外擊中。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

女工行無用行人通道 即被閘杆劈中

相關「車cam」影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約8秒，可見事發於3月1日下午2時許，現場是屯門市廣場1期停車場出口，2輛私家車前後離開，前車司機付款後，閘杆如常向上升起，該車繼而駕前離開。

閘杆向降下時，剛巧有2名身穿食肆制服、戴口罩的女工並肩經過，最左邊位置放有欄杆，相信是劃位給行人使用，但2名女工卻在行車範圍內行走，其中右邊女工站得太近閘杆，即被閘杆劈中頭部，她痛到一度彎身。閘杆感應到擊中「物件」後，隨即再次升起。女工當場摸頭回望後方，疑以為遭人從後襲擊，經快速了解後，意識到是被閘杆擊中，幸相信並無大礙，無奈地與同事繼續步行離開停車場。

她們繼續步行，離開停車場。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

前車司同樣拍下女工被閘杆「劈頭」經過，且亦有分享片段，情況和後車「車cam」大同小異。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰最左邊有路都唔行

後車車cam片段引來前車司機留言，指同樣拍下女工被閘杆「劈頭」經過，且亦有分享片段，情況和後車「車cam」大同小異。

大量網民看片後知道女工無礙，覺得其反應十分有趣，笑言「扑傻瓜？」、「見到中嗰下～我個頭都有啲痛」，有人稱遇過同類事件，「頭獎我都中過，好鬼痛！」，有人直斥女工應該「上返行人路」，指「最左邊有路都唔行」、「啲人咁鍾意行行車路，抵啦」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）