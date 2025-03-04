港鐵港男跌傷坐關愛座！乘客眼望望感壓力　1招化解反惹網民熱議

交通公具的關愛座常惹爭議。有港男早前在網上發相發文，指自己在街上不慎跌倒，擦傷了膝蓋及手掌，他坐港鐵回家坐在關愛座上休息，但已聽到有人「細細聲講」及「係咁望」的壓力，唯有主動掀起褲腳，秀出傷口上的滲血棉花，向在場人士交代自己坐關愛座「理據」，亦免被人在網上公審。



帖文引起不少網民回應，不少人同情，「有需要就坐啦」、「自己啱，做自己就夠啦，一定有人唔了解」、有人則認為「咪癲啦，你咁做咪令到呢個風氣更加助長囉」。



樓主秀出手腳傷口，上有滲血棉花，向在場人士交代自己坐關愛座「理據」。（Threads圖片）

港男跌傷坐關愛座惹乘客批評

有港男早前在Threads上發文發相，指自己在街上不慎跌倒，「啱啱大大力X街」，擦傷了左邊膝蓋及左手掌致流血。他坐港鐵回家時坐在關愛座上休息，「俾人係咁望又喺度細細聲講」，讓他深感壓力，於是他主動掀起褲腳，秀出膝蓋上及左手掌傷口上有滲血棉花，向在場人士交代自己坐關愛座「理據」，亦可免除被人在網上公審風險，最後只想「俾我休息下thx」。

網民同情樓主：有需要就坐啦

帖文引來不少網民熱議，有人同情樓主，「有需要就坐啦」、「自己啱，做自己就夠啦，一定有人唔了解」、「返去小心消毒傷口，再換新膠布」。有人留言「好彩我面皮夠厚，只要我攰我就照座，話知佢咁多」、「我平時放工，攰到Xk照坐，理X得嗰班Xk，有需要就有資格坐㗎，你重要跌得咁傷」。

有人不認同樓主做法：你咁做咪令到呢個風氣更加助長囉。（資料圖片）

有人認為樓主「做多咗」

有人表示「唔知係咪我好彩？坐關愛座未試過俾人公審，見到有需要嘅人我會讓，不過根本無人坐，點解嘥咗個位？我會坐」。不過有人不認同樓主做法， 「咁搞法，下次坐喺關愛座之前，可能要拿高褲腳戴定頭盔先」、「咪癲啦，你咁做咪令到呢個風氣更加助長囉」。