輪候公屋｜港女收配房通知信　入息超額問怎麼辦？　網民這樣建議

輪候公屋過程漫長，若申請期間入息超額，隨時被取消資格。有港女早於網上發文求助，稱收到房署配房通知信，惟入息已超額，擔心會被取消輪候資格，徬徨問道「怎麼辦？」。



不少網民無奈指出是樓主大意失策，「點解唔等埋簽租約上樓先增加收入咁失策」、「收咗合格信都仲搏搵多啲，真係幫你唔到」。有網民則獻計，樓主可即時轉工或辭工調整入息，再等待下一派，「拒絕唔使原因嘅，自己轉工調整入息等下派」。



有港女近日於網上發文求助，稱收到房署配房通知信，惟入息已超額，擔心會被取消輪候資格。（示意圖，非文中獲派屋邨／資料圖片）

港女收公屋配房通知信 惟入息超額

該港女於fb群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文，問道：「收到配屋通知信，但入息已超額，怎麽辦？」港女表示，最近獲派石蔭東邨單位，惟入息超額，故打算不去「睇樓」及告知房署主任「拒絕原因就係入息超咗」。

申請公屋入息及資產淨值限額▼▼▼

申請公屋入息及資產淨值限額。（房委會及房屋署網頁截圖）

網民建議即時轉工或辭工等二派

有網民無奈指，「明知見完主任就拎樓都唔keep住條數」、「成日都講一日未攞鎖匙都要睇住條數不能超額」，又提醒樓主勿虛報，「要睇你超幾多，問清楚，呢排好嚴，你填錯咗都告你虛報，虛報是刑事，唔好亂嚟」、「見主任查返前半年入息，包括保險基金資產超1蚊都唔得」。

不少網民建議樓主可先即時轉工或辭工，「你同主任講超額即時拜拜，唔去睇原因，可以打畀主任，求其一個藉口已經可以，轉工或者辭工，做到唔超標再等二派」、「放棄一次話地點唔啱又好咩都好，跟手即時辭工，因為二派接住嚟」。

根據房委會「公共租住房屋申請須知」，申請者及/或申請內家庭成員由簽署申請表當日起計，直至透過申請獲配公屋並簽訂新租約該日為止，必須仍符合所有申請資格。（資料圖片）

房委會：申請至簽約為止須符合所有申請資格

根據房委會「公共租住房屋申請須知」，申請者及/或申請內家庭成員由簽署申請表當日起計，直至透過申請獲配公屋並簽訂新租約該日為止，必須仍符合所有申請資格。如填報的申請資料有任何改變，必須以書面通知房屋署。如申請者及/或家庭成員因申請資料有任何改變而不再符合申請資格，房屋署會隨時取消其申請。房屋署會視乎實際需要，隨時覆檢申請（包括已通過詳細資格審查的申請），以確定申請者及家庭成員是否仍符合編配資格。