命大！醉酒男躺鐵軌睡覺遭火車輾過　下秒奇蹟從車底爬出僅受輕傷

秘魯近日發生1宗行人闖火車鐵軌遭撞傷的事件。當地1名28歲醉漢受酒精影響，醉意矇矓下躺到火車軌道旁睡覺，隨後被駛近的列車撞擊輾壓。神奇的是，該男子捱撞後，竟然自行從車底爬出，且身上僅受輕傷。



秘魯1名28歲醉漢醉酒後躺到火車軌道旁睡覺，隨後被駛近的列車撞擊輾壓。（網上影片截圖）

綜合外媒報道，事發於3月8日（上周六），秘魯28歲男子特略（Juan Carlos Tello）在首都利馬（Lima）某火車列線的路軌上睡着，其間發生意外，遭沿例行路線駛往安地斯山脈（Andes）的貨運列車撞上，而整個過程都被附近的監控鏡頭拍下。

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遭火車輾過竟奇蹟生還

從網上流傳的影片可見，當時特略似乎喝得酩酊大醉，並一動不動地躺到路軌旁，而1輛白色輕型貨車則停泊在附近。特略將鐵軌當成枕頭，將頭靠在上面休息。片刻後火車直接撞上特略，把他撞得「翻了180度」後，又再輾過他的下肢，最後將他下半身捲進車底。

特略茫然又痛苦地坐在行人路上。（網上影片截圖）

特略自行站起來。（網上影片截圖）

特略自行站起來。（網上影片截圖）

火車即時剎停，而特略也毫無動靜，附近民眾也以為特略「必死無疑」，但就在此時，特略踉蹌着從車底爬出，搖搖晃晃地站起來，之後又痛苦地癱坐行人路上，隨後有熱心民眾上前查看幫忙。而從畫面可見，特略身上沾了些血跡，除有些狼狽外，竟能自行站立走動，未見有明顯嚴重傷勢。

特略遭火車撞倒後僅受輕傷。（網上影片截圖）

當地官員以「奇蹟」形容

特略遭火車撞倒後僅受輕傷，事後被送往當地醫院，接受治療後已無大礙。當地官員阿瓦洛斯（Javier Avalos）回應事件，指特略處於醉酒狀態並於火車軌道旁睡覺，絲毫不覺火車駛近，而令人驚訝的是，「他被火車撞倒，卻奇蹟般地沒有喪命」。

（綜合）