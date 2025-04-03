中年男女搭巴士大聲聊天　港男忍無可忍怒罵1句　中年女主動道歉

乘搭公共交通工具應保持安靜，避免騷擾到其他乘客。有巴士乘客近日發文分享以一招擊敗嘈吵乘客事件，有對中年男女坐他身後不斷聊天，形容「真係好嘈」，他差不多下車前忍不住大罵一句，「你哋嘈夠未呀？」，中年男女立即安靜下來。鄰座乘客讚賞他的行為，他回應道「咁係嘛！仲話自己揸九巴，都唔知唔好騷擾到其他人咩？」，意即中年女子在言談間自稱過自己是九巴車長。最意想不到的是中年女子下車時，回頭就剛才聊天嘈吵道歉。



有巴士乘客近日發文分享以一招擊敗嘈吵乘客事件。（資料圖片）

中年男女搭巴士瘋狂聊天

該巴士乘客於Threads發文指出，日前乘搭巴士時有對中年男女坐他身後不斷聊天，他戴着耳機聽播客（Podcast）節目及睡覺，對噪音感覺還算良好，他習慣差不多下車前會收好耳機，脫下耳機當刻，他對噪音敏感度飆升，「嘩，嗰下真係好嘈」。

由於路面車多致行車緩慢，中年女子說了句「塞死晒，都唔郁」，但樓主指出巴士有在行駛中，隨後中年女子貼着車窗不停吐嘈「吖塞死晒，郁都唔郁，所以話有錢都唔好買屯門樓，成日塞……」，樓主忍耐到極點，受不住怒罵了句「你哋嘈夠未呀？」，中年男女立即安靜下來。

樓主差不多下車前忍不住大罵一句，「你哋嘈夠未呀？」，中年男女立即安靜下來。（《你的婚姻不是你的婚姻》 劇照）

聊天中年女道歉

其後樓主發現中年男女與他同站下車，他起身下車時，鄰座乘客給了一個「讚」的手勢，讚賞道「你講得好呀」。不過樓主將怒氣燒至鄰座，「嗰刻堅想爆埋佢，你哋一早都忍受唔到，點解唔出聲呢？」，但他沒說出口，只是回覆了句「咁係嘛！仲話自己揸九巴，都唔知唔好騷擾到其他人咩？」。最意想不到的是，「居然個嘈嘈閉女人回頭同我say sorry」。