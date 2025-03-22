旅遊巴貼簡體告示！提乘客切勿吐痰、摳鼻屎　網爆笑：經歷過乜？

注意公共衛生人人有責！近日有網民在小紅書發帖表示乘坐香港旅遊巴時，發現勸喻乘客保持車廂清潔的簡體字告示。本來類似的告示並無特別，但奇趣之處在於司機呼籲乘客不要做的行為，竟包括「吐痰和摳鼻屎」，甚至配上手繪卡通，馬上顯得生動有趣。而網民看完後都留言表示「笑死」，更有人笑稱「司機唔知經歷過乜」、「一個規矩，一個故事」。



有網民在小紅書發帖表示乘坐香港旅遊巴時，發現勸喻乘客不要「吐痰和摳鼻屎」的告示。（《食神》劇照）

樓主在小紅書以「香港巴士連摳鼻屎都不行」為題發帖，指日前來港乘坐旅遊巴「包車去徒步」時，驚見車上張貼簡體字告示勸乘客保持車廂清潔，甚至叫乘客不要在車內「摳鼻屎」，令她笑言「香港巴士連摳鼻屎都不行！笑死我了，來了這麽多次才知道！好抽象」。

車廂當眼處張貼了告示，提醒乘客注意衛生。（小紅書）

勸乘客注意車廂衛生 直言「違者法辦」

從照片可見，旅遊巴內車頭當眼處懸掛了一大張以簡體字書寫的自製告示，上面寫上「香港政府衛生公告」、「車上嚴打亂丟垃圾、飲食、大小便、抽煙、吐痰和摳鼻屎，違者法辦，每項罰款三千。」，甚至表示「罰款未交，不准通關」。另外還有「溫馨提示」，勸乘客「保持車廂清潔衛生 成為旅遊文明先鋒 讓大家為你點個讚」。而告示圖文並茂，配有手繪卡通，甚是有趣。

網民爆笑：一個規矩，一個故事

照片引起網民熱議，不少網民都表示爆笑，「笑死啦，我想知道學校會禁止摳鼻屎嗎」、「摳鼻屎也不行嗎？」，亦有人笑言「司機唔知經歷過乜」、「一個規矩，一個故事」、「每個無奈的規矩後面都有一個你意想不到的事情發生過」。也有人猜測「估計有人擦到椅背上了，有的司機說是要自己洗車，所以規矩比較多」、「做生意而已，只是想大家把環境弄得盡量乾淨文明點」。

有網民曾見過其他有趣告示，例如嚴禁在車內放屁。（小紅書）

其他告示：不准放屁、剪指甲

另有人就上傳照片分享曾見過的其他有趣告示，如「嚴禁在車內放屁」、「見過提示不准在車上剪指甲」等，亦有人曾有類似經歷或見聞，「見過（有人在車廂大小便），啲尿流到周圍都係」、「我有次在地鐵站里候車的時候摳鼻屎也被說了」、「注意衛生不是什麼壞事，看過有阿姨摳鼻屎後抹在椅子下，嚇得我不敢坐」。

而根據香港法例第570章「定額罰款（公眾地方潔淨及阻礙）條例」，在公眾地方吐痰可被罰款3,000元。

（小紅書）