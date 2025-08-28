慢性發炎成為現代流行病！最嚴重罹癌　醫生列出8症狀4招逆轉健康

長期不舒服，但沒有大病，很可能身體出現慢性發炎。台灣1名醫生表示，身體長期受到刺激，令到細胞及免疫系統持續處於作戰的狀態，導致慢性發炎，「這種隱形的消耗會逐漸侵蝕健康，影響全身各個系統，最終成為各種慢性疾病的根源」，甚至惡化成癌症，醫生同時列出8大症狀，提醒民眾可以循4個方向解決。



生活習慣損壞細胞 慢性發炎成為現代人「流行病」

台北榮民總醫院遺傳優生科主任張家銘在facebook專頁表示，「現代人的生活型態，正在讓慢性發炎變成一種文明病」。以台灣為例，高壓環境、高糖高脂飲食習慣，以及空氣污染，都會導致慢性發炎，就連瓶裝飲料、外賣塑膠盒、微波加熱的餐盒、部份美白保健品，都可能令到民眾誤食「隱形的發炎因子」，令到慢性發炎逐漸成為現代人的「流行病」。

細胞內的「粒線體」負責將食物轉換成能量，一旦長期被高糖、高油、高壓的生活方式逼迫過度運作，就會產生大量的「自由基」，慢慢損壞細胞，氧化壓力增加，令到身體持續陷入發炎狀態，身體繼而發出訊號，但不會太過明顯，例如腸胃敏感人士可能一緊張就會肚瀉，經常熬夜人士皮膚變差，頭髮變得稀疏，一旦壓力龐大，肩頸就會僵硬，甚至頭痛。

甚少人注意到慢性發炎

但甚少有人注意到慢性發炎，「直到問題變得嚴重，才會發現已經影響到健康」，可能引致血管疾病、糖尿病、癌症、失智症、憂鬱症等。

慢性發炎共有8大症狀

慢性發炎不太明顯，但如果有以下症狀，可能代表身體正在處於發炎狀態：

1. 火氣大

嘴破口臭，牙齦腫痛，喉嚨發炎反覆發作。

2. 腸胃鬧脾氣

壓力大就肚瀉，抑或經常胃食道逆流、腹脹、消化不良。

3. 睡飽還是累

每天睡7至8小時，仍然覺得沒有精神，容易疲憊。

4. 腦袋卡住

記憶力變差，思考變慢，注意力難以集中，容易忘東忘西。

5. 關節卡卡

早上起床或久坐後站起來時，膝蓋和腰部會僵硬或疼痛。

6. 皮膚變差

容易有暗瘡，皮膚暗沉紅腫和容易過敏，甚至有濕疹。

7. 壓力一大就感冒

免疫力變差，感覺比以前更容易生病，恢復時間也變長。

8. 莫名其妙發胖

沒有食得太多，但肚腹愈來愈大，體脂肪增加，代謝變慢。

4招逆轉慢性發炎

張醫生指出，只要改變生活習慣，就有機會減緩逆轉慢性發炎︰

1. 飲食

減少精製糖、加工食品和炸物，多食抗氧化食物，例如綠葉蔬菜、堅果、魚油、薑黃、綠茶。

2. 運動

每日快走30分鐘、瑜珈和游泳，都能幫助身體啟動「抗發炎機制」。

3. 睡眠

熬夜會影響身體的修復功能，讓發炎指數上升。

4. 減少環境毒素

選擇玻璃或不鏽鋼容器來取代塑膠製品，避免高溫下使用塑膠餐具，減少使用化學清潔劑。

