屯門大叔擋輕鐵巴士+兩度躺馬路！輕鐵乘客被迫落車　港鐵有回應

到底發生了什麼事，這位大叔竟然斷擋車，而且還躺臥在馬路？近日網上流傳1段影片，有1名中年子在屯門輕鐵良景站對開的田景路，站在輕鐵路軌上阻擋輕鐵開行，又兩度躺在馬路上，以及走出馬路阻擋多輛巴士和私家車。事件引來大批街坊圍觀，3名港鐵職員到場勸阻大叔的行為，其間1列輕鐵上的乘客需下車離開。至影片結束時，輕鐵列車回復行駛，而駛經現場的救護車上有3名救護員下車了解。



港鐵回覆《香港01》查詢時表示，根據紀錄，上周六（3月22日）上午10時許，有1名男子於田景路及兆隆苑出入口交界阻礙須途經該交匯處的輕鐵車輛。輕鐵車務控制中心報警並召喚救護車，輕鐵職員亦曾勸喻該名人士返回安全位置，及後救護員將該名人士送院，事件交由警方處理。事發期間，輕鐵服務輕微受阻，其後陸續恢復正常服務。



網上流傳影片顯示，有1名中年男子在屯門輕鐵良景站對開田景路，站在輕鐵路軌上阻擋輕鐵駛離。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣大叔擋輕鐵 躺馬路引街坊圍觀

有網民於fb群組「車cam L（香港群組）」以「想玩乜？」為題轉載1段7分11秒影片，事發地點為屯門輕鐵良景站對開田景路，片初有名穿黑衣、戴白色鴨舌帽男子站在輕鐵路軌上，舉起雙手擋在1列輕鐵前大聲叫喊，引來不少街坊圍觀。拍片者和街坊們不解男子行為，七嘴八舌地討論「佢做咩呢吓？」、「係囉，就係唔知佢做乜呢？」。

男子隨後跑到馬路躺在地上，拍片者說「哎呀哎呀，詐諦呀佢」，男子很快又自行起身，街坊說「玩嘢囉喺度」，拍片者回應「好勻循喎玩得」。疑是被擋輕鐵女司機下車，與男子一直在路軌上走來走去理論。

事件擾攘約1分半鐘後，聽到有街坊指出應該報警，又聽到其他街坊討論說「好耐啦，啲車全部停喺嗰度」、「咁多職員，班多兩個去攔住佢咪得囉」。此時，有私家車欲駛過路軌，男子立即衝出來攔截，嚇得拍片者驚呼「哎呀哎呀」，男子大喝命令私家車司機「冷靜啲，停喺度，褪後，我急救員嚟嘅」。

近日網上流傳1段影片，有男子在屯門輕鐵良景站對開田景路，站在輕鐵路軌上阻擋輕鐵駛離。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男子隨後跑到馬路躺在地上，拍片者說「哎呀哎呀，詐諦呀佢」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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男子馬路擋巴士 駛經救護員下車勸阻

疑是輕鐵女司機上前阻止男子擋着私家車，拍片者大讚其「大膽」勸阻，男子走開後，兩輛私家車順利駛過路軌，但男子未有罷休，直接走出馬路，擋着巴士和其他車輛。此時，有位疑是輕鐵男司機下車幫忙勸阻男子，街坊說「司機全部落嚟囉，剩係1個兩個有咩用啫」，疑是輕鐵男司機在勸阻期間聲稱已報警。

由於行車受阻，擾攘約4分鐘後，1列往屯門碼頭站的輕鐵乘客紛紛下車離開。男子繼續在馬路上徘徊及擋巴士，路軌無阻下，輕鐵順利駛過，並有第三名港鐵男職員到場了解事件，男子大喝職員「行後啲，行後啲」。

1輛救護車及電單車駛至，男子在電單車面前「碰瓷」躺在馬路，電單車司機未有理會，快速繞過男子駛離，男子自行起來，3名救護員下車了解事件，街坊指男子「識揀地方」，拍片者附和「係喎，控制晒幾個路口啲車」。影片就此作結，未有交代後續。

由於行車受阻，擾攘約4分鐘後，1列往屯門碼頭站的輕鐵乘客紛紛下車離開。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

救護員下車了解事件。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

救護員下車了解事件。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民熱議：搵輕鐵碰瓷？

影片引來網民熱議，「吸咗太空油？」、「搵輕鐵碰瓷咁X癲？」、「依據過往經驗：應該係上唔到輕鐵所以截停架車」、「他是否想死！唔好累人啦！」、「一定要坐監，先有阻嚇作用」。有網民問為何起初只有1名女職員處理事件，「冇男職員？搵女職員去咁危險」，又問為何沒有警員到場，「點解現場冇警車到場處理？」、「點解會係救護車捉人而唔係警車捉人」。