山頂搭的士去中環摩天輪收$145？司機2行為更離譜　內地女呻被劏

香港的士濫收車資的情況備受關注，但「黑的」仍禁之不絕！有內地女近日於網上發文大呻，稱在香港旅遊時被的士司機濫收車資，她從山頂纜車總站前往中環摩天輪，僅1.8公里路程就被收取145元，當要求拿收據，司機辯稱晚上不能打印，加上她當時以現金支付車資，無奈道「報警也沒證據」。從內地女上載的照片，更可見到的士司機並無在儀錶板上展示司機證。網民留言直指樓主確實被騙了，「簡直係超離譜了，首2公里是起步價（起錶價）$29的。你下次再遇到強硬報警打999，你被他欺騙了」。



運輸署網站顯示，市區的士首2公里或其任何部分收費為29港元，的士司機拒絕發出收據屬違法。而「的士司機違例記分制度」已於2024年9月22日生效，的士司機濫收車資會被記10分，拒絕或忽略發出收據會記3分，若被記15分或以上，該的士司機可被取消駕駛的士資格。



有內地女近日於網上發文大呻，在香港旅遊時被的士司機濫收車資。（小紅書圖片）

1.8公里車程 遭司機濫收145元

該內地女於小紅書以「香港的士宰客」為題發文問道：「1.8公里，收我145港幣，是正常價格嗎？」內地女說，第一次來香港旅遊，當時一行二人在山頂纜車總站截的士前往中環摩天輪，按地圖顯示，車程僅1.8公里，惟下車時被司機收取145元。

司機稱晚上打印不了發票

內地女生疑，以現金支付車資後，要求拿收據，但「他（司機）騙我說晚上打印不了發票」，司機很着急地要求她們下車，「下車的那一刻我感覺不太對勁，所以趕緊拍了車牌照」。內地女心知已被騙，只能發文「給網友們避雷」，又慨嘆經歷此事「對香港的印象不好」。從內地女上載的照片，更可見到的士司機並無在儀錶板上展示司機證。

內地女生疑，以現金支付車資後，要求拿收據被拒，還被司機着急要求下車。（小紅書圖片）

內地女說，「下車的那一刻我感覺不太對勁，所以趕緊拍了車牌照」。（小紅書圖片）

網民：過海都唔使咁貴

網民留言指出，「不宰你能叫香港的士？」、「香港的士坑人」、「不給票可以不付錢嗎？不給票就是司機心裏有鬼」、「你報警最少有單據才會有效」、「不要下車，打999」、「確實被騙了，同樣的路程我當時就29港幣」、「我過海都唔使咁貴」、「沒過海過隧道就應該一個起步費29（元），就算等待也不該超過40（元）」。

內地女當時一行二人在山頂纜車總站截的士前往中環摩天輪，按地圖顯示，車程1.8公里，理應僅收取起錶價29元車資。（小紅書圖片）

內地女說，第一次來香港旅遊，當時一行二人在山頂纜車總站截的士前往中環摩天輪。（小紅書圖片）

運輸署：市區的士首2公里收費為29港元

運輸署網站顯示，市區的士首2公里或其任何部分收費為29港元。另外，每輛的士均已安裝收據打印機，乘客可向的士司機索取機印車費收據。如無合理辯解，的士司機不得拒絕按乘客要求發出收據，否則即屬違法。如果收據打印機失靈，的士司機應發出手寫收據。

根據第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第51條，當的士停車候客時，司機須展示證件架上之的士司機證，的士司機證的證件架須穩妥地安裝在的士咪錶左面的儀錶板上，任何人無合理辯解而違反法例，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2,000元。

「的士司機違例記分制度」於2024年9月22日生效，的士司機濫收車資會被記10分。（資料圖片）

的士記分制已生效 濫收車資記10分

「的士司機違例記分制度」於2024年9月22日生效，的士司機濫收車資會被記10分，拒絕或忽略發出收據記3分。若被記10分或以上，該的士司機須在指定限期內自費修習和完成的士服務改進課程。

另外，若被記15分或以上，該的士司機可被取消駕駛的士資格，如屬首次被取消駕駛的士資格，停牌期為3個月，其後再被停牌則每次為期6個月。