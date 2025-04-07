新牌港媽不知爆胎！獲提醒勁慌張　感謝暖男司機咁幫手︰見到天使

「新牌仔」遇到突發情況，通常手忙腳亂，未必能夠及時處理。1名港媽在網上表示，去年「剛甩P牌」，駕駛私家車前往九龍塘，打算接走兒子放學歸家，其間不知道右邊後轆爆胎，只是覺得車輛「唔係好夠力去」，去到燈位按照燈號停車，得到1名熱心男司機的提醒，港媽仍想繼續行駛，但對方擔心右邊後轆未必堅持到，建議她慢駛停下換胎。



港媽依言照做，但無奈不懂得換胎，該名司機甚至在前方停車，走回來嘗試為她換上後備胎，但始終「條胎都爛得幾犀利，最後都拎唔到條胎出嚟」，對方本身都是接走兒子放學回家，只能離開，最終港媽通知丈夫急召拖車公司，「雖然最後係換軚不成，但最重要嘅係司機哥哥特登走返轉頭嚟幫我」、「見到佢嘅時候真係猶如見到天使」，非常感謝對方。



大量網民留言指「好心司機真係抵讚」、「希望香港人保持到互助嘅常態」、「好人好事」。



樓主私家車右邊後轆嚴重爆胎，但她不知如何處理。（Threads圖片）

不知自己爆軚 熱心司機嘗試幫手

樓主在Threads表示，自己不太喜歡駕駛，但竟然第1次考車即合格，唯有硬住頭皮駕駛，事發2024年5月17日下午4時左右，正值放學時段，自己「剛甩P牌」，由荃灣前往九龍塘，打算接走兒子，駕駛期間，「畀油嘅時候，架車好似唔係好夠力去」，而且比較顛簸，樓主最初以為道路凹凸不平所致，不以為意繼續行車。

去到澤安道和龍悅道交界燈位停車，有男司機見到樓主私家車右邊後轆爆胎，於是立即提醒。樓主此時才知道爆胎，當時認為差不多去到學校，打算駛到學校門口才處理，但男司機直言「條胎爆得好犀利，驚捱唔到去學校」，建議她慢駛至前方泊車處理。

樓主形容當時「都好慌好亂，因為未試過呢啲情況，都唔知點算好」，唯有依言照做，同時致電丈夫求救。該名男司機在較前位置停車，繼而下車走近安撫樓主和幫手，估計樓主車尾有後備車胎，嘗試協助換胎， 但「條胎都爛得幾犀利，最後都拎唔到條胎出嚟」，加上男司機本身都是接走兒子放學回家，所以最後都要離開，樓主致電丈夫急召拖車公司。

有司機願意下車幫手，樓主形容「見到佢嘅時候真係猶如見到天使」。（《薰衣草》電影劇照）

樓主︰真的萬分萬分感謝你

樓主指出，「雖然最後係換胎不成，但其實呢個並唔重要，最重要嘅係司機哥哥特登走返轉頭嚟幫我」，形容對方當時是天使，「穩住我又驚又慌又無助嘅情緒」，但當時太慌亂，沒有好好道謝，「希望好心哥哥睇到我呢個帖文，真的萬分萬分感謝你」，同時祝願對方一家永遠幸福安康。

許多網民留言指「真好人」、「好人一世平安」、「喺香港揸車唔躁已經好難得，仲肯幫手」，亦有網民笑言樓主車胎嚴重損毀，提醒下次若有類似情況，應立即停車檢查，以免釀成車禍。

（Threads）