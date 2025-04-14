買1件西餅放入膠袋！小紅書女斥無紙盒：我也是無語　網民撐店方

不同地方有不同消費習慣，店家提供的產品及服務也有差異。最近1名女子在小紅書發文，表示日前到香港一連鎖店買了1件西餅，價值達38元，惟店方僅使用膠袋放件西餅，她不禁驚訝表示「這種蛋糕不是要用盒子裝嗎？」，更直言「我也是無語」。然而，許多網民紛紛留言，解釋指許多賣西餅的地方也是同樣做法，「2件以上先畀紙盒，正常嘅」。



樓主到香港一連鎖店買1件西餅，店員僅用膠袋裝起，不禁驚訝表示「這種蛋糕不是要用盒子裝嗎？」。（小紅書圖片）

買1件西餅不滿店方用膠袋裝

樓主在小紅書發文，表示早前帶小孩到香港遊玩，在迪士尼樂園玩累後準備回深圳，並於一連鎖店買了1件西餅，「買完店員拿了這個袋子打包給我們」。她問道為何並非用紙盒盛裝，店員則指只有買2件或以上的西餅才能用盒子裝。樓主稱，最後小孩只能拿着膠袋吃西餅，直言「我也是無語」。

網民反斥：一塊不嬲都係咁

帖文引來大批網民留言，不少人反指樓主大驚小怪，紛紛指除非買多件西餅，否則絕大部份店家都是用膠袋裝，「基本上邊間都係，有啲係要買2件或以上先會裝盒畀你」、「唔係價錢便貴嘅問題，買一件切餅點會畀盒裝，兩件三件就有盒裝，下次記得買多幾件」、「一塊不嬲都係咁」、「一塊蛋糕就是這樣裝的」、「買一件本來就沒有盒子，出於環保，而且你都是馬上要吃的了，又不是說拿着帶回家，這樣不是更方便更環保嗎？這都可以投訴？」、「你買一件蛋糕是這樣的，基本上兩件才有盒子的……在香港這是正常的操作」。

網民指用膠袋包裝更合理

另有網民以店方成本和方便程度分析，認為用膠袋包裝更合理，「買一件用盒裝，很易搖散，成本問題，紙盒比膠袋貴，而且想要盒裝不搖散，得加一個硬紙圈填充空位，也是要增加成本」。

樓主後來留言補充，表示該件西餅售價38元，並不便宜，反駁部份網民稱不應對平價甜品的包裝要求太高之言論，「我在香港還真沒吃過幾塊錢的蛋糕，你們覺得便宜，可能大家消費水平不一樣」。