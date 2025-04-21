我剛剛勒死老婆！醋男不滿前妻結新歡出手奪命　願賠這數目獲減刑

離婚後理應各自精彩，不得干涉對方。台中1對男女離婚後仍然同居，醋男發現前妻已有新歡，徒手勒死前妻，他自行報案表示「我剛剛勒死老婆」，事後被判入獄13年5個月。被告不服上訴，案件進行二審，法官考慮到被告向死者家屬賠償500萬新台幣（約127萬港元）達成和解，改判服刑10年4個月。



許男從葉女電腦驚悉她另結新歡，大感不滿和憤怒。（示意圖/gettyimages）

離婚後仍同住 驚悉前妻有新歡

台媒於4月報道，許姓男被告和葉姓女子2013年結婚，育有2子，住在台中市北屯區單位，2人在2023年1月協議離婚，離婚後仍然同住。

同年7月17日晚上，許男從葉女電腦驚悉她已另結新歡，大感不滿和憤怒。剛巧葉女回家撞正許男偷看自己電腦，於是立即制止，但許男移除家中閉路電視，繼而強行抱住葉女強吻，導致葉女左手擦傷，翌日在雙方父母協調下，許男同意暫時搬走。

許男徒手勒斃葉女。（示意圖/gettyimages）

醋男徒手勒死前妻 報案︰我剛剛勒死老婆

但直到同月28日，許男仍然沒有搬離單位，甚至趁葉女外出時，再移除家中閉路電視。葉女回家後，許男立即拉下單位鐵閘，不容許葉女離開要求談判，其間2人發生拉扯，葉女不慎跌倒，正當想取起手機報警之際，許男用右臂緊勒葉女頸部，直到葉女失去反應才肯放手。

過了約1小時後，許男才報警表示「我剛剛勒死老婆」，葉女送院接受急救，但因缺氧性腦病變和中樞衰竭，留醫2日後傷重不治。

法官改判囚10年4個月。（示意圖/gettyimages）

刑期減3年1個月

許男事後被控殺人和妨害自由罪名，案件進行一審時，由國民法庭審理，許男當庭向葉女父親下跪道歉，但其殺人罪行判刑13年，妨害自由罪則坐牢5個月，但可易科罰金15萬新台幣（約3.8萬港元）。

許男不服上訴二審，台中高分院組成合議庭，法官考慮到許男出於嫉妒、醋意和佔有慾犯案，但被告認罪和沒有前科，和死者家屬以500萬新台幣（約127萬港元）達成和解，而且支付第1期200萬新台幣（約51萬港元），餘款亦以父親土地作為擔保，於是撤銷原本裁決，殺人罪行10年有期徒刑，妨害自由罪入獄4個月，可以易科罰金12萬新台幣（約3.1萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）