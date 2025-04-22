同事北上深圳擺酒！去飲付香港公價定大陸公價？　網民教1招處理

北上去喜宴，付人情應算香港公價還還是內地公價？有網民在社交平台分享，指朋友收到同事的請帖，對方會北上深圳擺酒，「咩就大陸親戚…咩又平啲又靚啲咁…又咩一小時生活圈」，其朋友正糾結如何應對。樓主則想到香港收請帖如果不出席都可能要付500元人情，提醒朋友「咁你俾返大陸公價人情佢囉」。



不少網民認同如果返內地擺酒應按「大陸價」付人情，又笑言「大陸唔畀人情都得㗎喎」，若不想北上飲宴，亦大可出絕招解決，「無回鄉證，搞掂」。



有同事北上到深圳擺酒，樓主的朋友正煩惱人情應該如何計算？（AI生成圖片）

同事指深圳擺酒「又平又靚」

樓主在Threads發帖分享，近日聽到朋友訴苦，指其同事即將結婚，會在酒店設宴，但他不想出席，「我起初以為係因為酒店人情公價貴」，殊不知原來是該同事要回深圳擺酒，「理由又咩就大陸親戚…咩又平啲又靚啲咁」。

同事到深圳擺酒，人情應該如何計算？（AI生成圖片）

樓主建議跟內地人情公價

該同事認為現時深圳和香港是在1小時生活圈範圍內，去飲宴之前還可能北上購物玩樂，「返大陸快過新界去港島嗰啲」。樓主聞言後提醒友人，「咁你俾返大陸公價人情佢囉…2嚿水（好似係）」，如果是香港收請帖，即使不出席都要付500元人情，他承認有偏見，但覺得北上飲宴的確不便。

網民笑言部份內地飲宴根本不會向賓客收人情。（《我要做Model》劇照）

網民教路：無回鄉證，搞掂

網民認為即使在香港，不出席也沒硬性規定付500元，「點解唔去都要畀500?」，而如果是北上飲宴也不應按香港人情公價計算，「聽講大陸結婚係唔使畀人情的」、「香港請飲，香港價。大陸請飲，大陸價。咁樣好公道，去唔去就隨心」、「就算俾都畀返大陸價」、「大陸唔畀人情都得㗎喎，人哋個心態係開心請大家食飯」、「見過啲人係大陸擺酒，係包晒親戚朋友嘅車費機票同酒店住宿喎」。

而地點是否便利的問題，網民就揶揄「請嗰個1小時生活圈唔代表全世界都係」，大可以找其他理由推卻，「 答佢：無回鄉證去唔到。其實只係同事，你請我啫，但我可以選擇唔受邀」、「無回鄉證，搞掂」。

（綜合）