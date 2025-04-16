巴士電子屏幕驚現這警告字眼：請勿做這事　網民：咁基本嘢都要提

近年經常有乘客在巴士上大聲播片或剪指甲，對其他乘客造成滋擾。有港女在網上發相，指巴士上層的電子屏幕，用中文及英文打出「請勿剪指甲」，令她好奇何時出現這些警告字眼。有網民指「最近才有」、也有人指「已出現了一排」。



帖文引來不少網民熱議，「陰公，咁基本嘢都要提住」、「未有手機睇片之前，佢地已經剪緊喇」、「真心唔明，點解要喺外面剪指甲！喺屋企生活忙到咁咩？」，另有人則笑稱學懂「剪指甲」的英文寫法原來是「cut your nails」。



巴士上層的電子屏幕，以中文及英文打出「請勿剪指甲」。（Threads圖片）

巴士電子屏幕出現「請勿剪指甲」字句

有港女早前在Threads上發文及發相，相片可見巴士上層的電子屏幕，用中文及英文打出「請勿剪指甲」，由於近期經常有巴士乘客剪指甲而觸發爭執，令樓主好奇是否因此才會出現這些警告字句。

帖文引來網民議論紛紛，有人指是最近才有，也有人指「已出現了一排」。有人認為公民意識變低落，「陰公，咁基本嘢都要提住」、「未有手機睇片之前，佢地已經剪緊喇」、「真心唔明，點解要喺外面剪指甲！喺屋企生活忙到咁咩？」。

巴士上層的電子屏幕，中文及英文打出「請勿剪指甲」，剪指甲的英文為「cut your nails」。（Threads圖片）

網民：「真心唔明，點解要喺外面剪指甲！喺屋企生活忙到咁咩？」。（Threads圖片）

網民曾被指甲碎攻擊

有人認為「寫呢啲冇用㗎。可以試下嚇佢哋，有人收集指甲落降頭」、「冇簡體字，效果不大」、「幾時有請勿大聲播片」。

有人指輕鐵也有相同情況，「分享一下星期日搭輕鐵去到新墟站，車長開門同阿叔講：你剪咗好耐囉喎，係咪你同我清」；有人則曾被指甲碎攻擊，「最近我收工上巴士，見到仲有空位就坐低；誰知一嘢就感覺到有尖銳嘅嘢吉落大脾勁痛！我大嗌咗出嚟再9秒9彈彈返起身，再擰轉頭望張櫈，X！有2條指甲碎係櫈，諗返起都一額汗，我仲以為係啲針吉迷暈黨」。