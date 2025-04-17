二次傷害！2孕婦分別誕嬰早產亡　醫院做錯1事要再掘出嬰屍極悲慘

巴西醫院發生離譜醫療失誤！院方誤將2名嬰兒屍體調換，為喪嬰母親再次帶來悲痛！當地2名孕婦，早前分別誕下早產的嬰兒，惟嬰兒出生不久後離世。其中1位媽媽到醫院領取嬰兒的遺體，並安排下葬後，翌日才收到院方通知，調亂了另1名嬰兒的屍體。



事件令2名母親不得不向官方申請，要求再挖出自己的孩子。院方表示願意協助事主尋求法律協助及心理輔導，以度過失去孩子及調轉遺體的二次傷害。醫院方面未來也將制定更完善的行政規則，避免再發生類似的錯誤。



巴西有醫院發生誤將嬰兒遺體調轉的失誤事件。（GettyImages）

25歲孕婦新生嬰兒出生2小時死亡

綜合外媒報道，事發於巴西戈亞斯州（Goiás）阿瓜斯林達斯市（Águas Lindas）1間醫院，在今年3月12日，25歲孕婦因為劇烈腹痛而被送往醫院，她翌日誕下嬰兒，因由於是早產嬰，該新生嬰兒在出生後2小時死亡，母親數日後也出院。

36歲母親在同醫院誕下早產嬰兒亦身亡

而同院有另1名36歲母親，在3月25日被送進醫院進行緊急分娩手術，可惜她的嬰兒也是早產，在出生數個小時後證實死亡。

到了3月26日，25歲母親為兒子安排後事，到醫院領取兒子的遺體，當時遺體由工作人員放在白色的小棺木中，並且在當日便完成下葬。然而在3月27日，醫院才致電通知殯儀館，告知對方誤將另1位產婦的嬰兒遺體誤給了25歲母親。

2名喪孩母親已將孩子下葬，她們唯有向官方申請挖出孩子再安排後事。（示意圖／GettyImages）

院方通知母親嬰兒遺體被調轉

25歲母親接獲殯儀館的通知時，一度以為收到詐騙電話，直至警方要求她到警處，她見到另1位涉事母親，才知悉雙方的嬰兒遺體被醫院調換。由於對方亦已把孩子下葬了，故她們只好向官方申請挖出孩子的遺體，確認後再安排後事。

院方承諾協助事主尋求法律協助及心理輔導

涉事醫院事後表示，院方在新生兒下葬後才發現出錯，已立刻通知家屬致歉。院方表示會協助事主尋求法律及心理輔導，以度過失去孩子及調亂遺體的二次傷害。醫院方面未來也將制定更完善的行政規則，避免再發生類似的錯誤。