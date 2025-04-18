港鐵車廂座位疑現「糞」蹤！港女：愈嚟愈核突　網民：別大驚小怪

乘坐交通工具要顧己及人，保持車廂清潔！不過有港女早前在網上發相，指在人多的港鐵車廂內罕有地有大片座位被留空，她上前了解情況，發現座位及地上鋪有數張紙巾，紙巾透出淡淡的黃色水漬，不禁令人聯想起「糞便」，覺得「愈嚟愈核突，救命」。



帖文引來不少網民留言，不少人也覺得離譜，「你竟然行過去觀望？！」、「香港變成咁，真係不得了」、「好玩唔玩玩屎」，也有人認為可能「人有三急」而已，不用大驚小怪。



樓主奇怪有大片座位沒有人座。（ Threads圖片）

用手機拉近距離拍到紙巾蓋住疑似「大便」。（ Threads圖片）

港女拍下港鐵車廂座位有「糞便」

有港女早前在Threads上發相，指在港鐵車廂內拍下疑似有「糞便」出現的相片。樓主表示見到在人多擠迫的港鐵車廂內，竟有一大片座位被留空，「心諗點解成個位會空咗，全部人見到都即刻走開」。

驚呼：愈嚟愈核突

樓主於是在好奇心驅使下，從對面的座位手機鏡頭拉近影像，拍到在座位上有3張紙巾，而地上也有一張紙巾，紙巾還透出淺淺的黃色水漬，她指當時「啲人話屎，我就冇行過去觀望，真係唔知係咩救命」，還驚呼「愈嚟愈核突」。

地上也有紙巾。（ Threads圖片）

有網民展示車廂內情況更震撼的相片。（ Threads圖片）

網民：人有三急不用大驚小怪

帖文引來網民熱議，不少人也覺得離譜，「你竟然行過去觀望？！」、「香港變成咁，真係不得了」、「好玩唔玩玩屎」。

有人笑言，「車廂內不可進食」、「霸位大法」，也有人有同理心，認為可能只是「人有三急」，不用大驚小怪。