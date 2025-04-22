3個月見效！主婦膽固醇過高　醫生勸改掉1煮餸習慣：比吃藥還有效

膽固醇過高容易增加心血管疾病的風險，飲食一定要清淡。台灣1名醫生分享個案指，1位家庭主婦服藥後，膽固醇仍然居高不下，醫生細問後，驚揭對方最近為了健康，使用「最天然的」豬油來炒菜，於是勸喻對方改用植物油，3個月後，壞膽固醇（LDL）就從200mg/dL降至100mg/dL，身體回復正常，醫生另接獲類似個案，勸喻「別再用豬油炒菜了」。



有家庭主婦為了健康，使用「最天然的」豬油來炒菜，導致服藥後膽固醇仍然居高不下。（示意圖/gettyimages）

2女用豬油炒菜 壞膽固醇飆升

新陳代謝科醫師許哲綸在其facebook專頁表示，日前接到接到心臟科醫師轉診個案，今次女病人是1名家庭主婦，明明已經服藥，但其膽固醇情況仍然沒有得到改善，詳細問診後，才發現她最近為了健康着想，所以都用「最天然的」豬油來炒菜。

許醫生叫她改回使用植物油，3個月後，壞膽固醇（LDL）就從200mg/dL降至100mg/dL，「比吃藥還有效」。但另有一例，1位阿姨聽從朋友建議後，使用豬油炒菜，短短3個月內，壞膽固醇就飆升1倍。

新陳代謝科醫師許哲綸勸喻「別再用豬油炒菜了」。（facebook專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」圖片）

醫生︰別再用豬油炒菜了

許醫生指出，豬油雖然很香，「卻是膽固醇與心血管的大敵呀」，自己平時則使用橄欖油，勸喻大家「別再用豬油炒菜了」，至於「鵝油和鴨油比豬油好一點」，但同樣不健康，「最好不要太常吃太多」。

（facebook專頁「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」）