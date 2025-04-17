屯門燒味舖售「無骨燒豬」　貴內地數倍　網民憂合成肉：應有頭尾

內地流行「無骨燒豬」，有港男近日發現「無骨燒豬」殺進香港燒味舖，售每斤88元，較內地價錢貴數倍。有吃開傳統有骨燒豬的港人指出，「我見到無骨反而覺得怪怪地」，又擔心是「合成肉」。不過樓主就強調，無骨是內地製法，燒製前已先將豬隻的胸骨、頭及手腳去除。



有港男近日發現屯門有燒味舖出售「無骨燒豬」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該港男於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文分享，發現屯門有燒味舖出售「無骨燒豬」，店員將1塊塊已去骨的燒豬放在半圓柱形鐵架上售賣。玻璃上貼有價錢牌，原每斤售100元，不過燒味舖做特價，改售每斤88元，同類「無骨燒豬」在內地相當流行，內地平均每斤約25至50元人民幣（約26.5至53港元）。

屯門燒味舖售「無骨燒豬」 貴內地數倍

有香港人未能接受「無骨燒豬」，指出「你幾時見過香港啲燒肉用個架晾起隻豬㗎，係大陸先會咁」、「燒豬有頭有尾，點會一件件，雪藏肉」，甚至擔心燒豬沒頭、沒手腳，來歷不明，「合成肉」、「合成元素嘢流入？」。另有網民猜測是否從內地運到香港的「預製豬」，「係咪大陸燒完運嚟香港？」、「蓮塘運過嚟」、「一經跨境，身價百倍」。

有港男近日發現屯門有燒味舖出售「無骨燒豬」。（fb群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

樓主：燒製前去骨屬內地製法

樓主解釋說，「無骨燒豬」是內地製法，燒製前已先將豬隻的胸骨、頭及手腳去除，隨後將厚薄不均的部位放在半圓柱形鐵架上，務求燒製時受熱平均。