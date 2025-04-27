17歲中學生被鐵騎撞至倒地　捲卡車底輾斃　車CAM揭恐怖車禍畫面

馬路上一時心急隨時奪人性命！馬來西亞1名17歲中學生騎電單車在公路上從1輛卡車和私家車中間穿過時，有名鐵騎士接近及突然切線靠近中學生，撞到對方車輛失控。中學生被撞向右邊私家車倒地，身體再落在左邊的卡車後輪位置，當場被轆過，重傷送院不治。肇事鐵騎揚長而去，警方已鎖定其身份，正循魯莽或危險駕駛導致他人死亡調查。



身穿藍衣的中學生想從卡車及私家車中間穿過。（「Penang idiot Parking & Reckless Driver.」 fb影片截圖 ）

紅衣鐵騎切向中學生位置發生碰撞，中學生電單車失控倒地。（「Penang idiot Parking & Reckless Driver.」 fb影片截圖 ）

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馬來西亞社交平台日前流傳影片，正是車禍發生時的車CAM片，由事故後方的私家車車CAM拍攝。片段所見，當時有2輛開得較快的電單車在路上穿插，這時身穿藍衣的17歲中學生（馬來西亞16歲已可考取電單車駕駛執照）也騎電單車駛入前方卡車和私家車中間想穿過，未料開得較快、穿紅衣的鐵騎士突然切入中間白色虛線，結果橫撞向中學生電單車車身，導致其車輛失控倒地。

中學生上半身剛好倒在左面卡車的後轆位置，馬上被輾過。卡車和私家車司機停車查看，而撞人鐵騎已揚長而去。

中學生被輾過後重傷送院。（「Penang idiot Parking & Reckless Driver.」 fb影片截圖 ）

中學生被輾過後重傷送院。（「Penang idiot Parking & Reckless Driver.」 fb影片截圖 ）

中學生被輾過後重傷送院。（「Penang idiot Parking & Reckless Driver.」 fb影片截圖 ）

中學生被撞至車輛失控倒地 身體被卡車輾過

當地警方表示，捱撞的17歲男子為中學生，他重傷送院後不治。事故發生於4月24日下午5時11分，位於青草巷病老院前路段，調查顯示，事故涉及1輛卡車、1輛私家車和2輛電單車，中學生當時從峇都蘭樟駛往牛汝莪，左邊突然有1輛電單車橫衝而來，撞到其電單車身導致失控，中學生電單車先撞向右邊私家車倒地，身體再遭左側的卡車後轆輾過。

鎖定肇事鐵騎身份將拘捕

警方已確認肇事電騎士身份，將展開拘捕行動，循魯莽或危險駕駛導致他人死亡調查，呼籲更多目擊者聯絡提供資訊，又已將在網上流傳的車CAM片作為案件調查部份。

（綜合）