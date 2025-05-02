女子搭港鐵強擠坐4人座！5人坐1排好擠迫　網民：企一陣會死咩？

乘搭公共交通工具除有讓座爭議，還有「迫座」爭議！有港男乘搭港鐵時，目擊有女子強擠坐進4人座，令身旁男子被迫縮着身體，他不恥女子行為，偷拍照片於網上公審。女子行為引來網民批評，「佢都好夾硬嚟」、「好心啦，企一陣會死咩？」、「畀我就唔會坐，俾人夾埋好爽咩？」。



有港男乘搭港鐵時，目擊有女子強擠坐進4人座，令身旁男子被迫縮着身體。（Threads圖片）

該港男於Threads發文寫道：「阿姐姐，好心你唔好坐埋去啦，你睇下左二個男人幾可憐。」照片可見，港男當時正乘搭港鐵，對面1排4人座上坐了5個人，明顯有擠迫感，右二女子坐得較出，顯然是最後1個坐下，但未能完全擠進座位內。左二及左三男子為免碰到身旁乘客，均縮起手臂看手機，右一男子則身體向外，爭取更多鬆動空間。

女子強擠坐進4人座 港男不齒拍照公審

帖文引來網民討論究竟該位置實質屬4人座還是5人座，有網民指出，「兩道車門中間排座位限坐4人，5人位得車卡頭同車卡尾有」。不少網民批評右二女子強擠坐進4人座，「真係坐少陣都會生瘡咩」、「點解會有女人容許自己嘅身體同陌生人咁緊密接觸？」。

網上不時出現搭港鐵座位爭議。（資料圖片）

網民：坐少陣會生瘡咩

不少人替3名男乘客感到不值，「3個男人都慘」、「右邊嗰個扁晒嘴，皺晒眉勁唔開心」、「如果係我，我會出聲叮走佢囉」，不過也有網民認為男乘客「自己唔出聲，冇得搞」。有網民則說，「或者人哋係一家人唔介意」、「本身地鐵座位就係會迫迫地㗎啦」。