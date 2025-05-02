討錢不果即斬！家暴男持菜刀斬傷老父速逃　警15分鐘內拉人帶署

台灣發生逆子斬父傷人案。桃園市1名有家暴前科的男子飲醉酒後，向七旬老父討錢不果，竟然持菜刀砍傷父親耳朵，逞兇後一度逃去無蹤，家人急忙將傷者送往醫院接受治理，同時報警求助。警方接報後15分鐘內即尋獲疑犯，以涉嫌殺人未遂罪名將他拘捕，案件移送至桃園地檢署跟進。



謝男被制伏在地上，雙手遭反鎖。（網上圖片）

疑犯疑有精神病 有家暴紀錄

台媒指涉案46歲謝姓男子懷疑有精神病，過往多次向家人和孩子施暴，家人亦曾申請家暴令。

討錢不成 持刀斬傷七旬父

案發於2025年4月29日上午9時許，謝男在桃園區慈文國小附近住所飲酒，飲醉後向74歲父親索錢遭拒絕，父子頓時爆發口角，其間謝男情緒失控，手持菜刀猛砍父親頭部，謝父立即閃避，但耳朵仍中刀受傷。謝男施暴後奪門而逃，家人見狀立即將謝父送往醫院及報警，傷者接受治理後沒有生命危險。

謝男（右）斬傷老父後一度逃走，但其後迅速被捕。（網上圖片）

警15分鐘內拘捕疑犯

桃園警分局小檜溪派出所接報調查，翻查閉路電視後，在15分鐘內拘捕謝男，當時謝男仍有酒氣，被制伏在地上，雙手反鎖。家人擔心謝男酒醒後再度傷人，建議警方將他送往桃園療養院強制治療，但院方拒收。警方事後依照程序協助家屬申請緊急保護令，並以涉嫌殺人未遂罪名，將案件移送至桃園地檢署跟進。

（綜合）