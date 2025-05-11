媽媽的男友是淫魔！他性侵國中女生斷正求饒　母女1原因無搬走

台灣發生離譜性侵案。南投縣1名單親媽媽因無法負擔房租，所以和就讀國中的女兒搬入男友住所，但單親媽在樓下煮飯時，男友竟伺機性侵其女兒，其後她目擊女兒被壓在床上的驚人一幕。淫狼斷正後當場下跪求饒，由於單親媽無法謀生，所以未能即時帶同女兒離開單位，其後淫狼打傷少女，案件才一併曝光。



案件審理後淫狼被判罪成，性侵罪行判囚4年8個月，傷人罪行則入獄3個月。



張男趁女友在樓下煮飯時，竟然性侵對方就讀國中的女兒。（示意圖/gettyimages）

單親媽帶女兒搬入空房 與戶主成情侶

台媒於今年4月報道，涉事單親媽媽工作並不穩定，日薪只有800新台幣（約204港元），無法負擔房租，當時她認識了1名張姓男子，張男表示家中2樓有空房，邀請母女搬入，繼而與單親媽成為男女朋友，對方女兒稱呼張男為「叔叔」。

驚見男友壓在女兒身上 2人沒穿褲子

案發2020年10月27日，單親媽在樓下煮飯，張男則和女兒在樓上，當她叫他們下來吃飯時，張男回應「等一下」，但女兒則沒有回應。單親媽遂上樓查看，卻驚見張男蓋住被子壓在女兒身上，當掀開被子時，驚見2人均沒有穿褲子，張男隨即下床，跪在地上抱着女友大腿懇求原諒。

被告「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，判刑4年8個月，至於打傷受害人的罪行，則判入獄3個月。（示意圖/gettyimages）

受害人捱打 驚揭遭性侵

雖然單親媽感到痛心，但因自己無法謀生，所以沒有立即帶同女兒離開張男住所，直至2021年，張男因瑣事和受害少女發生口角，竟持鐵棒打傷少女，事件導致校方和社工介入，一併揭發性侵案件。

被告辯稱受害人處女膜撕裂傷痕或由其他人造成

案件在南投地院審理，單親媽交代當日經過，受害少女說法和母親一致，並稱張男過往多次伸出狼爪，平時會在無人時候，將手伸進其衣服內撫摸胸部和下體，甚至將她壓在床上性侵，她反抗不果，事後擔心母親生氣，所以不敢透露。張男否認犯罪，辯稱診斷證明書雖然記錄少女的處女膜有撕裂傷痕，但可能是其他人造成，難以證明和他有關。

被告性侵罪成 判囚4年8個月

法官卻認為，受害人描述遭到性侵的過程詳細一致，加上並非主動報案，反而是被打傷後經社工通報才揭發，而受害人母親與張男是同居關係，她們在寄居張男住所，沒有誣陷張男的動機。合議庭裁定被告「成年人故意對少年犯強制性交」罪名成立，判刑4年8個月，至於打傷受害人的罪行，入獄3個月，其餘性侵指控則因證據不足而判無罪，全案仍可上訴。

（綜合）