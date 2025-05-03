黑的斷正！司機1招加$30手法曝光　小紅書夫婦拍片慘呻：被抗了！

不少黑的專向遊客騙財，影響香港聲譽，政府雖然出力嚴打，但打之不盡。有小紅書網紅夫婦拍片控訴，指早前來港旅遊時乘搭的士，事後慘呻「被坑了！」。事緣該對夫婦由中環花園道纜車總站前往灣仔金紫荊廣場，路程大約2.3公里，車資理應大約30元至35元，但最後咪錶顯示65.3元，令他們大惑不解。



由於當時網紅夫婦剛好正拍攝影片，事後翻查影片調查原因，驚見的士司機暗中收取30元附加費，他們怒極向運輸署投訴涉事司機，同時分享黑的司機動手腳過程，提醒旅客遇到類似情況，「不要付款，直接撥打999，交由警察來處理」，甚至建議可以透過網上平台預約叫車。



許多網民怒斥黑的毀香港形象，留言炮轟「無所不用其極」、「快啲捉曬啲害群之馬，有單、有影片，快啲去報警」。



該對網紅夫婦表示「我們在香港打車被坑了」。（小紅書影片截圖）

小紅書網紅夫婦︰我們在香港打車被坑了

該對夫婦在小紅書上載影片交代經過，先表示「我們在香港打車被坑了」，表示日前來港旅遊，行程包括遊覽山頂，他們晚上結束遊覽，在花園道纜車總站見到一排的士等客，於是上車前往下個目的地灣仔金紫荊廣場。

網一夫婦日前來港旅遊，行程包括遊覽山頂，他們晚上結束遊覽，在花園道纜車總站見到一排的士等客，於是上車前往下1個目的地灣仔金紫荊廣場。（小紅書影片截圖）

抵達目的地後，咪錶顯示65.3元，他們覺得奇怪，因距離大約2.3公里，車資應該大約30元至35元，質疑車費是否過高，但司機堅持正常，他們唯有付錢。（小紅書影片截圖）

的士司機暗中收取30元附加費 蠱惑手法曝光

抵達目的地後，咪錶顯示65.3元，夫婦覺得奇怪，因路程距離大約2.3公里，車資應該大約30元至35元，質疑車費是否過高，但司機堅持正常，他們唯有付錢。碰巧當時他們在車上拍攝影片，於是翻查影片了解，發現的士司機暗中收取30元附加費，導致車費飆升，貴了接近一倍。

他們翻查影片了解，發現的士司機暗中收取30元附加費，導致車費貴了接近一倍。（小紅書影片截圖）

的士司機暗中收取30元附加費，所以車費達到65.3元。（小紅書影片截圖）

夫婦透過運輸署投訢涉事司機

夫婦事後向運輸署投訴，獲署方職員電話回覆，提議報警錄取口供或警告涉事司機，由於報警成本太高，所以他們選擇後者。

夫婦事後向運輸署投訴，獲署方職員電話回覆。（小紅書影片截圖）

職員提議報警錄取口供或警告涉事司機，他們認為報警成本太高，所以選擇後者。（小紅書影片截圖）

受害人提出乘的士3大建議

夫婦形容其實「在香港旅行愉快」，卻不幸遇到黑的，提醒其他旅客上車前確保咪錶重置，一旦遇到類似情況，「不要付款，直接撥打999，交由警察來處理」，又或透過網上平台預約叫車，最後他們希望本港有一套監管制度，以約束的士司機。

夫婦向旅客提3大建議。（小紅書影片截圖）

夫婦希望本港有1套監管制度，以約束的士司機。（小紅書影片截圖）

網民︰好在有拍片

影片在其他網上平台瘋傳，大量網民表示「原來有𠵱啲招數，好在有拍片」、「有證據去警署舉報啦」、「所以點解要有網約車平台」。

（綜合）