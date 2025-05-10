九巴大叔大聲播片！除鞋霸位晾腳　港男公審提1職業反遭網民圍攻

乘搭交通工具時，理應保持車廂整潔，並且保持安靜。有港男在網上表示，日前乘搭九巴坐在上層最後1排，見到鄰座1名中年男子「大聲講電話」，隨後大聲播片，並脫下鞋子，打橫身體將雙腳放在座位上。



港男留言批評「有時真係唔好話我歧視地盤佬」。網民看到帖文隨即「錯重點」，針對樓主把大叔稱為「地盤佬」，認為是一種歧視，留言狠斥「你點知人哋喺地盤做？」、「將『地盤佬』放落其他職業，都得到你嘅結論，X人就係X人，關職業X事咩」。



樓主形容該名中年男子「勁X大聲講電話，轉個X頭大聲播片」，繼而除鞋「腳都擺埋上櫈」。（Threads圖片）

中年大叔大聲播片 赤腳放鄰座

樓主在Threads表示，早前乘搭九巴，自己坐在上層最後1排，同排有1名身穿紫色有領上衣的中年男子，對方最初已經「勁X大聲講電話，轉個X頭大聲播片」，繼而除鞋「腳都擺埋上櫈」，樓主稱曾嘗試勸喻對方，但中年男沒有理會，而且態度惡劣。

樓主以「地盤佬」去稱呼該名晾大叔，隨即惹來爭議，網民認為他是歧視地盤工人。（《激戰》劇照）

樓主直言自己認識「好多地盤嘅朋友，大部份都好有禮貌好友善，但真係一定有啲老鼠屎」，自己很難不去歧視。

樓主稱晾腳大叔是地盤佬 反惹網民圍攻

不過，樓主以「地盤佬」去稱呼該名晾大叔，隨即惹來爭議，許多網民質疑「點睇出佢係地盤工人？」、「職業還職業，無品還無品，兩回事」、「咁又唔好扯落職業度」，亦有人認為遇到無品乘客時可出絕招，「一律建議（播）大悲咒」。

（Threads）