想與男友結婚生仔！提月付$4000：叫佢媽咪租樓　網民鬧爆揭2疑點

不少情侶婚後都想同住過二人世界，奈何未必人人有能力負擔。有網民發文表示，男友目前與母親同住，未來打算結婚生子，但他們沒有能力置業，故提出「好唔好1個月畀4000（蚊）佢媽咪，等佢租個單位搬出去住」，指未來奶奶平時可以回來「食飯洗衫嗰啲，只係唔過夜」。



大量網民炮轟樓主自私，留言指「你同時代脫節，邊度有4000蚊地方租，咩質素？ 你哋窮就唔好結婚」、「不如400蚊算啦」、「趕人走？ 你2個有本事用4000蚊出去租屋住」。不過亦有網民發現2大疑點，指留意到樓主的網名是男性，而且有類似文章早在網上瘋傳，相信樓主只是轉載「潮文」，樓主其後亦承認。



樓主表示，男友本身與母親同住，結婚後想有自己空間，但男友目前無錢買樓，故提出每月付4000元叫對方媽媽另外租樓。（《桃姐》電影劇照）

樓主想趕走男友母親 每月付4000元助租樓

樓主在Threads表示，男友本身和母親同住，結婚後想有自己空間，但男友目前無錢買樓，「𠵱家諗緊好唔好1個月畀4000（蚊）佢媽咪，等佢租個單位搬出去住」，認為男友媽媽只有1個人，「唔使住到咁大間屋，佢平時都可以過返嚟食飯洗衫嗰啲，只係唔過夜」。

樓主補充︰生BB+請工人 認為不夠住

樓主更在留言補充「其實呢個方法已經係最好」，男友收入、職位和儲蓄一般，「遲下生BB，請工人都已經4個人，如果加埋佢媽咪，真係唔係好夠住」，認為若男友母親真心愛護兒子，「應該留返間屋畀我哋2個」。

樓主考慮「好唔好1個月畀4000（蚊）佢媽咪，等佢租個單位搬出去住」。（《桃姐》電影劇照）

樓主承認是轉載文章

大量網民狠批樓主自私，直斥「你都幾自私同X街」、「究竟我睇緊啲咩啊？你講得出呢句，你個人真係好極有個譜」、「我覺得你地應該分手，呢個係乜嘢痴線諗法嚟？」。有人則留意到樓主的網名是男性，而且發現類似文章在網上熱傳，不排除樓主只是轉載，但其留言內容是自己杜撰，樓主事後承認是「潮文」。

（Threads）