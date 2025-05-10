洗黑錢黑吃黑！男子借戶口爆金錢糾紛　遭3男虐打逼自慰生吞海蟲

台南發生變態虐待案件。3名詐騙集團男成員利誘民眾提供銀行帳戶，以作洗黑錢用途，其中1名男子交出帳戶後，與詐騙集團成員爆發金錢糾紛，即被3男非法禁錮和虐打，受害人甚至被迫裸身自慰、飲尿和吞食海蟲。受害人家人報警求助，警方經調查後拘捕3男，他們被判詐欺取財罪和私行拘禁等罪名成立，入獄2年4個月至4個6個月不等。



詐騙集團3男子涉嫌非法禁錮和虐打罪名被判刑。（示意圖/gettyimages）

借出戶口人士遭拘禁10天以上

台媒於今年5月報道，案件在台南地院審理，涉案蘇姓男子於2022年夥同蕭姓及王姓男同黨，透過通訊程式和其他平台，以高報酬為名招募人頭帳戶，以供詐騙集團洗黑錢。3人分工合作，蘇男騙取到帳戶後提供給上游成員，借出戶口人士普遍會遭10天以上拘禁，過程中無法與外界聯絡。3男在LINE假冒投資顧問，當成功騙財後，會由人頭帳戶轉走款項，一旦有人臨時反悔或要求取回帳戶，3人立即施以暴力恐嚇，順便藉此威嚇其他人。

受害男子捲入金錢糾紛 被迫裸體自慰兼生食海蟲

邱姓男子提供帳戶後即被拘禁，其間與集團成員發生金錢糾紛，3男2022年12月20日持球棒毆打邱男，再將他帶到溪北地區汽車旅館內非法禁錮，他們逼迫邱男裸體自慰和飲尿，更將過程拍下。蕭男更指示手下購買活體海蟲和蝦子，勒令邱男當場吞食，直到翌日（21日）下午，邱男母親發現情況有異，於是報警，成員聞訊放走邱男。

邱男被迫裸體自慰和飲尿，甚至當場吞食活體海蟲和蝦子。（示意圖/gettyimages）

警搗破詐騙集團 偵破非法禁錮案

多人向詐騙集團借出戶口後一度失去自由，獲釋放後有人報警求助，警方經過數個月追查後，成功搗破該個詐騙集團，拘捕蘇男、蕭男和王男，扣查手機和帳戶資料等，同時偵破這宗非法禁錮案。蘇男於2023年1月30日被捕帶署時，趁警方不留意時企圖逃走，但最終未能成功。

3人被判囚2年4個月至4個6個月

蕭男否認非法禁錮、羞辱和脅迫邱男，但有共犯指證蕭男當時命令購買海蟲等行為，蘇男則承認干犯詐欺罪名，但否認涉及組織犯罪。法官經審理後，認定3人在集團擔任要職，犯罪行為涉及暴力，對社會秩序危害極大，蘇男「共同詐欺取財」和「脫逃」罪名成立，入獄3年，蕭男「共同詐欺取財」和「私行拘禁」罪名成立，被判囚4年6個月，王男「共同詐欺取財」罪名成立，監禁2年4個月。

（綜合）