日百年老店推無餡包賣斷巿　被讚「顛覆常識」　台網民1句反高潮

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-23 12:00

日本百年點心老店「井村屋」推出新產品，引來大批網民熱烈討論！原來該店近期推出無餡料的包子（素饅），1盒6個賣1080日圓（約77港元），讓食家可自行加入各種餡料，僅在4個月內便賣斷市，當地媒體更大讚店家有創意。不過，當內地及台灣網民看到這種無餡包大賣時深感驚訝，直素饅其實就是饅頭，沒想到在日本變成大受歡迎的新產品，直言「太不可思議吧」。

百年點心老店「井村屋」的新商品，聲稱是無餡料的包—素饅，1盒6個售1080日圓（約77港元），只要翻熱即可食用。（FNN圖片）

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日本媒體《FNN》最近介紹百年點心老店「井村屋」的新商品，聲稱是無餡料的包—素饅，1盒6個售1080日圓（約77港元），只要翻熱即可食用。官方曾推介素饅的多種配搭食法，例如咖哩汁、蕃薯蓉、紅豆蓉、沙律醬等，無論配上甜食、鹹食一樣美味，由去年10月推出至今竟賣斷市。

《FNN》大讚店家的發明是「顛覆常識的構想」，該篇報道引來台灣及內地網民的熱烈討論，不少人直言其實素饅就是中式點心常見的饅頭，並非甚麼新發明。網民稱如果要說是有創意的饅頭應有不同口味，例如芋頭風味、巧克力口味，或是雙色饅頭等等。

部份網民批評「井村屋」的素饅每個平均售180日圓（約12港元）太昂貴，但店方聲稱因為素饅的麵糰經過２次發酵，讓麵糰有着不同的質感和風味。有日本民眾亦在Twitter打卡，表示終於買到人氣素饅，更分享自己的創意食譜，把素饅變成各類型的包點，例如漢堡包、炸包等。

內地及台灣網民看到「井村屋」的素饅成為人氣產品都十分驚訝，不少人稱這不過是一般的饅頭，完全是平平無奇的食品，「這個產品我們都吃了許多年了」、「這也算是新發明嗎？」。

（FNN、Twitter）

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