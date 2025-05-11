母親節｜1個月前訂座前1天遭取消　港女怒公審　餐廳確認方式惹議

今日（5月11日）是母親節，有港女訂好位子原想開開心心與家人吃飯，詎料在母親節前夕卻被餐廳取消訂座！該名港於網上發文公審涉事餐廳，指自己早於1個月前已向餐廳訂座吃母親節飯，但在前1天的早上，餐廳才聯絡要求確認訂座，由於她於周末早上仍在睡夢中，錯過了訊息、電郵及來電聯絡。沒料到餐廳約3小時後直接取消了其訂座，她下午起床才驚悉事件，傳訊息與餐廳理論無果，無奈道「點解唔再早多日confirm booking？而家臨時臨急叫我點book聽日餐母親節飯」。



帖文引來熱議，有網民批評餐廳確認訂座的方式有問題，「要人幾個鐘內confirm有冇惡啲……佢咁緊張就應該要早啲問，再唔係收deposit（訂金）囉」，亦有網民認為「可能餐廳真係試過俾客放飛機，搞到做少咗生意先咁緊張」。



《香港01》已就事件向涉事餐廳查詢，正等候回覆。



有港女早早訂座原想於母親節開開心心與家人吃飯，卻被餐廳取消訂座。（《歡樂滿屋2：短腿的反擊》劇照）

該港女昨日（10日）於Threads發文大呻「好嬲啊！！！！3點幾起身發現俾人取消咗個booking」，她表示早於4月14日時已向1間餐廳訂座吃母親節飯，但於母親節前1天（5月10日）早上約9時半才收到餐廳SMS訊息要求確認訂座，「咁我仲瞓緊教，咪睇唔到」。

餐廳只給3小時確認訂座 港女怒公審

到了早上10時許，餐廳再傳WhatsApp訊息及電郵要求中午前回覆，否則訂座自動取消，港女說「當時我仲未起身所以無覆到佢」，之後餐廳中午12時許有再打過電話，待她下午3時許起床時，見到訊息已立即回覆，但訂座已於中午12時許被取消。

港女與餐廳於WhatsApp對話，不滿被取消訂座。（Threads圖片）

港女與餐廳於WhatsApp對話，不滿被取消訂座。（Threads圖片）

港女假日早上睡覺 起床已錯過回覆時限

港女怒斥，「黐線㗎，今日係假期我點會咁早睇到佢message，10:56am sd email嚟要求中午前回覆，得1個鐘時間就要覆？會唔會太harsh啊？即係要人anytime都check住手機有無message？」。

港女表示，明白母親節餐廳訂座會較緊張，但反問餐廳「如果你係咁緊張聽日嘅booking，想早啲安排好，點解唔再早多日confirm booking？」，無奈道「而家臨時臨急叫我點book聽日餐母親節飯」。

餐廳曾透過電郵聯絡，要求確認訂座。（Threads圖片）

港女被餐廳取消訂座。（Threads圖片）

網民爭議：已透過所有渠道聯絡VS畀得幾個鐘回覆

有網民留言撐餐廳，指出「人哋餐廳已經喺24小時前開始透過所有可行渠道聯絡你，你要全部miss晒都真係冇辦法個噃」、「上年10月食過，細餐廳，幾好食，係兩公婆一腳踢搞晒間餐廳所有嘢，緊張啲booking都合理」。

有網民就批評餐廳與客人確認訂座時間趕急，「上午9點幾10點叫人中午前確認，佢係我上司定老闆？嗰日仲要係假期，難得可以瞓晏小小，正常人都着火啦」、「畀得幾個鐘人，如果有人假期都要返工，都有機會睇唔到」，甚至有人猜想「我懷疑佢係唔小心將你張枱畀咗其他客或者臨尾今朝排位嗰陣先發現到你嘅booking，但已經滿晒位，所以今朝借啲意，用呢種方法取消你張枱」。

港女其後竟留言表示會繼續前往該餐廳吃飯。（《《你好，李煥英》劇照）

港女會照樣前往該餐廳 網民批沒骨氣

港女其後竟留言表示會繼續前往該餐廳吃飯，未知餐廳是否安排到座位，「懶得再諗去邊間餐廳好，我諗佢哋應該唔敢『加料』嘅」。惹來網民批評沒骨氣，「嬲完，公審完，聽日都仲係要死死地氣照食，好心唔好搞到自己咁cheap啦」、「誰是誰非都好，樓主今晚仲成家去幫襯真係有1000噸勇氣！」，而樓主就回覆說「其實之前去過1次，嗰時服務態度幾好㗎，嘢食都幾好食，咪當畀次機會佢」。