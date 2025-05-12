阿叔大鬧爭鮮影片瘋傳：你老X我無錢食飯啊？　女店員神應對獲讚

【爭鮮／母親節／Mother's Day】團結就是力量。本港網絡瘋傳1段「阿叔大鬧爭鮮」影片，指彩虹坪石邨爭鮮分店，有1名阿叔擅取豉油被阻，老羞成怒不斷爆粗責罵女店員，「老X」盡出，「X你老X我無錢買嘢啊？我無錢食飯啊而家？X你老X臭X！X你老X啊！我而家唔係嚟乞食啊！我時間係咪錢啊！」，女店員則一直冷靜解說。阿叔罵不停口，最終激起店內顧客公憤被「圍攻」，敗走收場。



影片引來網民熱議，不少人大讚店員應對，「真係好佩服個服務員」、「佩服店員嘅EQ，Respect」。也有網民表示，「難得見到香港人可以咁團結」、「又係呢啲年紀阿叔，幾廿歲人都唔X化」、「用老X用得太盡啦」、「而家啲後生出嚟做服務行業都好慘，成日都好無理受啲氣」。



本港網絡瘋傳「阿叔大鬧爭鮮」影片，指彩虹坪石邨爭鮮分店，有1名阿叔擅取豉油被阻，老羞成怒不斷爆粗責罵女店員。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

「想分享下呢個好有獅子山精神嘅場面。」有食客於5月11日（星期日）母親節在社交平台Threads發布2段影片，指當日有阿叔到彩虹坪石邨爭鮮分店買外賣，但嫌「豉油少得滯」，就擅自多取幾包豉油「問都唔問下」，店員於是「提點」阿叔，阿叔卻突然發難，取出500元紙幣聲稱要「買晒所有豉油」，並情緒激動怒罵店員，「當時對話除咗母親節嘅問候語之外，主要就係想表達自己有錢，想要千五包豉油都仲得之類嘅說話」。

阿叔大鬧爭鮮：我無錢食飯啊？ 女店員冷靜應對

第1段影片見到，1名戴着白色鴨嘴帽的阿叔，正瘋狂責罵女店員，「X你老X我無錢買嘢啊？我無錢食飯啊而家？X你老X臭X！X你老X啊！係咪無錢食嘢啊！係咪無錢食飯啊而家！你搞我啊嘛！係咪你搞我啊！」。

戴着白色鴨嘴帽的阿叔瘋狂責罵女店員，「X你老X我無錢買嘢啊？X你老X臭X！」。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

女店員冷靜解說，但阿叔未有停口，「我嚟買嘢食，攞2個豉油你同我講嘢？得！你數，數夠錢換豉油！無錢啊而家？X你老X！」。女店員勸說不要激動，惟阿叔怒氣更盛，「咩激動啊！我而家唔係嚟乞食啊！我而家嚟買嘢食啊！知唔知啊！我時間畀你啊？我時間唔係錢啊？我時間係咪錢啊！」。

阿叔惹食客公憤被圍攻：影衰晒香港人

第2段影片見到，阿叔行為引來現場食客公憤，紛紛出言指摘阿叔，「走啦！冚家X！」、「影衰晒香港人啊！」、「影衰晒啲男人」、「恰女人」、「你咁X有錢請X晒全場食啊嘛」、「你有錢大X晒啊！」。阿叔攤開雙手舉高露出「寸嘴」表情，被圍罵直至影片結束。

阿叔行為引來現場食客公憤，紛紛出言指摘阿叔，阿叔攤開雙手舉高露出「寸嘴」表情。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

阿叔行為引來現場食客公憤，紛紛出言指摘阿叔，阿叔攤開雙手舉高露出「寸嘴」表情。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

阿叔行為引來現場食客公憤，紛紛出言指摘阿叔。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

阿叔行為引來現場食客公憤，紛紛出言指摘阿叔。（dontfollowmark／Threads影片截圖）

樓主補充，店員一直保持良好態度，最終阿叔在現場食客齊聲斥責下「敗走」。樓主強調不是想公審阿叔，而是想分享香港人「獅子山精神」，「可以見到一班本身唔識嘅街坊一齊同聲同氣、見義勇為，為不公義嘅事發聲，我諗係好難得會出現。而對於呢種事情嘅處理方法，絕對係比『報警』更有效」。

網民激讚店員應對：好佩服

網民看過影片都批評阿叔離譜，「用老X用得太盡啦」、「又係呢啲年紀阿叔，幾廿歲人都唔X化」、「阿叔攞咗個彩就算啦，得勢不饒人。所以民意逆轉即刻俾人X敗走」、「 又貪小便宜，豉油都唔放過，又唔識禮貌，問咗人先，被人提醒，又死要面子，認真小家」、「而家啲後生出嚟做服務行業都好慘，成日都好無理受啲氣」。

也有大批網民讚店員和食客，「真係好佩服個服務員 如果係我一定爆晒粗口鬧到佢上天」、「佩服店員嘅EQ，Respect」、「好耐無見咁多街坊一齊出聲幫店員」、「難得見到香港人可以咁團結，睇唔過眼真係會忍唔住要出手」。