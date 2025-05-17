驚！旅館女工失聯　丈夫揭屍體藏房內衣櫃　兇手是住客被重囚終身

美國有汽車旅館發生駭人兇案，當地1名中年清潔女工與丈夫在旅館打工兼居住，女工丈夫因病雙腿癱瘓失去工作能力，須由女工獨力養家。事發當日女工正與丈夫通電話期間突然斷聯，個多小後丈夫覺不妥，進入女工工作的房間，發現房內床墊沾有血跡，妻子遺體則被塞進衣櫃，她遭毆打致死，喉嚨內被塞有毛巾。警方調查揭發兇手是該旅館住客，有連串暴力案底，他在今年2月承認犯下二級謀殺罪，被判終身監禁。



34歲兇手哈夫里爾卡被判終身監禁。（網上圖片）

綜合外媒報道，死者為46歲女員工蒂娜（Tina Strader），與丈夫傑拉爾德（Gerald）在2019年結婚，由於傑拉爾德罹患嚴重自體免疫疾病，雙腿癱瘓失去工作能力，由蒂娜獨力工作養家。

女工突與丈夫失聯 屍體被藏在房內衣櫃

蒂娜在美國佛羅里達威尼斯的汽車旅館任清潔工，案發當天2021年4月20日，蒂娜在早上8點50分向丈夫發送短訊，通知她正在打掃205號房，但她之後未有再傳訊通報去下一個房間工作，引起傑拉爾德擔心。

傑拉爾德發現妻子失聯後，到她工作的房間發現她的屍體被塞入衣櫃內。（網上圖片）

到了上午10點10分，傑拉爾德親自前往房內查看，發現床墊沾有血跡，妻子屍體則被塞進衣櫃，她遭毆打致死，喉嚨被塞入毛巾，身上有明顯防禦性傷痕，看來為生命作最後奮力抵抗。

兇手曾有多宗暴力案底

警方調查發現34歲兇手哈夫里爾卡（Stephen Havrilka），案發前已在旅館209號房住了近1個星期，他在蒂娜進入205房間後1分鐘便尾隨進入，14分鐘後帶著毛巾和鞋子離開。哈夫里爾卡有多達36次被捕紀錄，曾因家庭暴力、毒品及非法侵入入獄4次。警方接報案電話，指在距離案發現場附近的街角逮捕哈夫里爾卡。

哈夫里爾卡事發前已在案發旅館住了近1個星期。（網上圖片）

兇手因謀殺罪被判終身監禁

2024年哈夫里爾卡被扣押在薩拉索塔郡監獄時，用水龍頭零件襲擊另一名囚犯，被認為有高度危險性。至2025年2月，哈夫里爾卡承認犯下二級謀殺罪，案情揭露他犯案當日想徒手及用工具殺死蒂娜，但未能成功，而改為讓她窒息致死，哈夫里爾卡因謀殺罪及監獄內攻擊重罪，被判終身監禁。