女店員找錯錢要再計！心急男不滿要等罵︰醜八怪　捱告咁狡辯慘了

批評其他人外貌，隨時捱告！台灣新竹市1名男子到超商消費，發現女店員向他找續時多了10新台幣（約2.5港元），女店員一邊要求他還錢，一邊清點有沒有算錯。男子表示不能等待，心急下辱罵「神經病」、「醜八怪」，女店員認為受辱，於是提告。被告在庭上辯稱，「醜八怪」是罵自己女友，但法官不接納說法，裁定公然侮辱罪名成立，判處罰款5,000新台幣（約1,200港元），得易服勞役5天。



曾男怒罵女店員「神經病，跟你數啦」、「看你那麼醜，醜八怪一個」等。（示意圖/gettyimages）

被告︰看你那麼醜，醜八怪一個

台媒於今年5月報道，涉案曾姓男子過往有多次盜竊和毒品等前科，2024年4月16日下午，曾男到新竹市1間超商消費，女店員找續時多了10新台幣（約2.5港元），曾男主動表示「你找錯錢（多找10新台幣），不會拿回去喔」。女店員聞言請求曾男回來櫃枱清點，同時她重新數錢，曾男表現不耐煩，表示「我趕時間沒辦法等你算完錢」，繼而怒罵女店員「神經病，跟你數啦」、「看你那麼醜，醜八怪一個」等。女店員認為受辱，事後報警提告。

被告辯解︰醜八怪是在講我女朋友

曾男接受調查期間辯稱，當時他沒有辱罵女店員，「醜八怪是在講我女朋友」、「我罵自己神經病來到這間店」。

法官裁定公然侮辱罪名成立，罰款5,000新台幣（約1,200港元），得易服勞役5天。（示意圖/gettyimages）

法官不接納判罪成

案件在新竹地院審理，法官卻認為，根據雙方對話，明顯因找錢問題而在櫃枱前方發生爭執，被告言論針對女店員，況且當時其女友不在現場，其口供明顯卸責，導致原告名譽受損，裁定公然侮辱罪名成立，罰款5,000新台幣（約1,200港元），得易服勞役5天。

（綜合）