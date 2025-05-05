幫太太買衛生巾被罵「好肉酸」　紋身港男這樣做　網民撐：好man

女士月經突然到來，男友或老公幫忙買衛生巾也是常見事。有港男在網上發文及發相，指有天遇到這情況，幫太太買衛生巾應急，可是被人在旁大聲話他有問題「好肉酸」，令他嬲爆，認為對方這樣說話有損人格，他為了啖氣，「決定徒手拎住（衛生巾）搭車」。



帖文隨即被瘋傳，不少網民在帖文下熱議，而相片見到該港男手上有紋身，有網民讚樓主「好man」、「我要向你致敬」、「肯幫老婆買M巾嘅係好老公，支持你」。而帖文更引來女網民展示出另一半替自己買衛生巾的照片，以示支持樓主。



樓主呻替太太買衛生巾竟遭人辱罵，不忿地決定徙手拿着坐車回家。（Threads圖片）

有港男早前在Threads上發相及發文，大呻有次替太太購買衛生巾時，被人在旁大聲話他有問題「好肉酸」，令他非常憤怒，「CXS而家又唔係清朝，就算你係覺得有問題都唔使咁大聲講，有損自己人格」，樓主又指「唔明有幾肉酸」，他為了替自己爭啖氣，決定「徒手拎住（衛生巾）搭車」。

港男幫太太購買衛生巾被辱罵

帖文引來不少網民議論紛紛，不少人撐樓主，「好man」、「我要向你致敬」、「肯幫老婆買M巾嘅係好老公，支持你」、「男人買M巾（衛生巾），女人買condom（避孕套），根本一啲問題都冇，今時今日仲覺得有問題嗰啲先係有問題！」。而有不少女網民也在留言區，發布另一半替自己買衛生巾的相片以示支持。

其他網民發相支持樓主。（Threads圖片）

網民晒幸福經歷

有網民也晒出幸福經歷，「以前男友成日都喺到講『自己揸住啦，陣間我拎住人哋以為我係變態』，以前以為個個男都咁嘅心態咁諗係正常。所以當我遇到我老公仲未係我男朋友嗰時，佢好自然咁入去拎M巾，好自然咁放櫃檯畀錢，又好張揚咁當街拆畀我用，我好驚訝咁問佢：『你唔尷尬㗎咩？』佢話：『有咩好尷尬？尷尬得過一陣間你過晒底？』所以，佢就成為咗我男朋友，而家嘅老公」。

其他網民發相支持樓主。（Threads圖片）

男生替妹妹買衛生巾感動網民

有女網民指「在超市有個望落去似中學生嘅男仔喺M巾櫃前望嚟望去，跟住突然好急又好迷惘走嚟問我：姐姐，唔好意思我妹行行下街M到，有咁多款我應該買邊隻畀佢？我都姨母笑，跟住幫佢揀棉面有翼，應該唔會出事，佢講聲唔該攞完轉畀錢，我望到佢連袋都冇要就咁攞住衝出門口」，有網民表示，「呢個好感動呀」。